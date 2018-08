Cina | test in mare per il Gruppo da Battaglia della portaerei Shandong

Diciotti - cresce la protesta a Catania : i manifestanti tentano di avviCinarsi alla nave : Al porto diversi parlamentari e molti militanti. Il corteo cerca di aggirare il cordone cantando Bella ciao. Forza Nuova annuncia un presidio

Asti - 21enne si tuffa e annega in pisCina : amica muore per salvarlo/ Ultime notizie : testimoni presto sentiti : Castelnuovo don Bosco, 21enne muore annegato in piscina. Ultime notizie Asti, Marco Lipari non sapeva nuotare: grave l'amica che ha tentato di salvarlo(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 20:35:00 GMT)

Università di Bari - oltre 12mila iscritti ai test d'ingresso : iscritti in aumento per MediCina : Sono 12.655 gli aspiranti studenti che parteciperanno ai test d'ingresso ai corsi di laurea a numero programmato dell'Università di Bari per cui sono disponibili 3.237 posti. L'aumento delle ...

I dipendenti di Google protestano : niente motore di ricerca "truccato" per la Cina : Per l'azienda che si è data come scopo organizzare tutte le informazioni del mondo, un obiettivo interno non da poco. Follow @antoniodini

Protesta dei lavoratori Google contro una versione censurata in Cina : Protesta di oltre 1400 lavoratori di Google contro la possibilità di censura del sito, come richiesto dalla Cina. L'azienda infatti starebbe valutando l'idea di rispettare le richieste del governo cinese. Una lettera è stata rivolta ai dirigenti affinchè rivedano i criteri etici dell'azienda.Il New York Times, che è riuscito ad avere una copia della lettera, dà voce ai dipendenti del colosso, che si lamentano anche del modo in cui hanno ricevuto ...

Google - protesta dipendenti 'piano Cina' : 9.36 Oltre mille dipendenti di Google hanno espresso in una lettera la loro contrarietà al piano segreto per mettere a punto un motore di ricerca volto a soddisfare la censura cinese. Lo ha rivelato uno dei promotori dell'iniziativa. Nella lettera si richiamano i dirigenti a rivedere i criteri etici e di trasparenza nelle politiche aziendali. La lettera ricalca quella scritta contro il progetto 'Maven', un contratto militare con gli Stati ...

Genova - 39 morti - 632 sfollati | Procura : "Non è stata una fatalità" | Testimone : "Da tempo cadevano i calCinacci" : Il ministro Tria: "Sotto accusa tutto il sistema infrastrutture". Verrà istituita una commissione di inchiesta. Aperta una sottoscrizione per le famiglie delle vittime

Comune - svolta cerimonia di consegna degli attestati ai cinquanta tiroCinanti : 'Ma ha anche avuto il senso di restituire dignità a tante persone, espulse dal mondo del lavoro. Nell'ambito della attività dell'assessorato non abbiamo trascurato tutte le possibilità che possono ...

L’Università di MediCina di Tokyo ha ammesso di aver falsificato i test d’ammissione delle donne : La pratica andava avanti da più di 10 anni, per limitare il numero di donne nella professione medica The post L’Università di Medicina di Tokyo ha ammesso di aver falsificato i test d’ammissione delle donne appeared first on Il Post.

L’Università di MediCina di Tokyo è accusata di falsificare i test d’ammissione delle donne : Secondo i giornali giapponesi avrebbe modificato i punteggi per mantenere sotto il 30 per cento la percentuale di studentesse, giudicate meno affidabili The post L’Università di Medicina di Tokyo è accusata di falsificare i test d’ammissione delle donne appeared first on Il Post.

“Mai visto nulla di simile”. Una fioCina in testa - il drammatico incidente per un 14enne : Una tragedia terribile, che sembrava dover avere conseguenze devastanti su un ragazzino molto sfortunato e vittima di un incidente davvero orribile. Una fiocina, infatti, gli si era conficcata nel cranio, ha bucato la maschera da sub che il giovane indossava in quel momento e ha finito per traforagli un occhio. Terribili le immagini degli esami radiologici, che hanno sconvolto anche i medici. “Mai visto niente di simile in 35 anni ...

Vaccini - dal pre-test ai vacCinati “contagiosi” : l’Iss smonta le bufale : I test “pre-vaccinali”, per scoprire se si corrono rischi sottoponendosi al vaccino? Non esistono. I bambini appena vaccinati sono contagiosi? Assolutamente no. I Vaccini polivalenti sono “bombe” immunitarie rischiose per i più piccoli? Decisamente no, anzi riducono il numero di iniezioni. L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un breve vademecum che elenca, e smonta, le principali fake news in tema di ...

Vaccini e autismo - Roberto Burioni : «Ora basta bugie. I test pre-vacCinali? Fanno guadagnare chi li fa...» : Perché pericolosa? 'Perché è come dire che la forza di gravità non esiste e che possiamo scendere dal quinto piano di un palazzo buttandoci di sotto, senza farci male: la Scienza si basa su dati ...

Francesco freddato con un colpo alla testa e trasCinato sull'asfalto : brutale omicidio nel Salento : Sono in corso i rilievi e le indagini da parte dei carabinieri su un nuovo episodio di cronaca che genera molti interrogativi e crea preoccupazione e sgomento tra la comunita'.