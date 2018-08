Cimice killer | l’insetto del bacio che defeca in bocca mentre dormi Di cosa ti fa

caffeinamagazine

(Di martedì 28 agosto 2018) Un succhia sangue che si insinua nelle camere da letto e diffonde una malattia mortale attraverso un morso sul viso e il rilascio delle proprie feci intorno agli occhi e allasi starebbe diffondendo anche in Europa. Sembra il trailer di un film dell’orrore, ma è realtà. Conosciuto come ilsilenzioso, perché i sintomi sono spesso troppo difficili da diagnosticare nelle fasi iniziali, la malattia di Chagas è diffusa attraverso un insetto che trasmette un’infezione parassitaria che può portare a gravi complicazioni cardiache e intestinali nell’uomo e persino la morte. I succhia-sangue mordono i volti delle persone durante la notte e trasmettono attraverso le feci di un vettore invertebrato, in genere una, un protozoo noto con il nome scientifico di Trypanosoma cruzi che è l’unico tripanosoma umano che viene trasmesso, per l’appunto, attraverso le feci del vettore ...