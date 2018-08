Cimice killer : l’insetto del bacio che defeca in bocca (mentre dormi). Di cosa ti fa ammalare : Un succhia sangue che si insinua nelle camere da letto e diffonde una malattia mortale attraverso un morso sul viso e il rilascio delle proprie feci intorno agli occhi e alla bocca si starebbe diffondendo anche in Europa. Sembra il trailer di un film dell’orrore, ma è realtà. Conosciuto come il killer silenzioso, perché i sintomi sono spesso troppo difficili da diagnosticare nelle fasi iniziali, la malattia di Chagas è diffusa attraverso ...