“Ci ha presi a bastonate” Aosta choc | albergatore replica | “Cosa facevano” La storia ha

News Temptation Island Andrea bacia un’altra - Martina : “Ci siamo presi una pausa” : Temptation Island News: il tentatore Andrea Dal Corso bacia un’altra ragazza che non è Martina Sebastiani Le cose si complicano tra Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso, l’Andrew di Temptation Island. Il tentatore veneto è stato avvistato a Mykonos, dove si trova in questi giorni in vacanza con amici, mentre baciava una ragazza che non […] L'articolo News Temptation Island Andrea bacia un’altra, Martina: “Ci siamo ...

Vaccini - i presidi : “Ci si deve vaccinare - tutti avvisati in tempo” : “La situazione è chiara: ci si deve vaccinare, lo dicono anche i pediatri, abbiamo la possibilità di arrivare a inizio anno con le vaccinazioni fatte, e non credo ci saranno problemi perché tutti sono stati avvisati per tempo”. A dirlo è il presidente dell’Anp Antonello Giannelli, tornando sulla questione dei Vaccini. “Ringrazio pubblicamente, a nome di tutta l’Associazione nazionale presidi, il Ministro ...

Nomine Rai - Pd : “Ci opporremo a elezione di Foa alla presidenza. In Vigilanza Forza Italia voti contro insieme a noi” : Le opposizioni annunciano battaglia contro la nomina a presidente della Rai del giornalista Marcello Foa, vicino al senatore della Lega Alberto Bagnai. E il Pd fa appello a Forza Italia perché voti contro la sua designazione in commissione di Vigilanza Rai. Foa è stato proposto dal Tesoro come consigliere di amministrazione della tv pubblica e martedì prossimo sarà il cda ad indicarlo come presidente. Poi serve appunto la ratifica della ...