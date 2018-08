Chiudere le frontiere ecco Salvini che accoglie Orban | Bruxelles trema

Matteo Salvini - Innsbruck : il piano per Chiudere le frontiere esterne : Modificare la missione Sophia per evitare che le navi militari straniere continuino a sbarcare migranti nei porti italiani. E' questo il piano che Matteo Salvini porterà domani a Innsbruck , dopo l'...

Fico : “l’Austria non può pensare di Chiudere le proprie frontiere” : “Io condivido pienamente quello che ha detto il presidente della Repubblica”. Così il presidente della Camera. “Credo che l’Austria non

Migranti - Schengen a rischio. Mattarella : “Irresponsabile Chiudere le frontiere europee” : Le parole del Capo dello Stato, a Tallinn per una visita di cinque giorni nei Paesi baltici, arrivano dopo la minacce di Germania e Austria di voler proteggere i propri confini dall'arrivo dei Migranti . Per Mattarella la libera circolazione "è irrinunciabile, infatti "due cose esprimono appieno l’anima dell'Europa: Erasmus e Schengen ".Continua a leggere

Migranti - scontro con Merkel e Macron «L’Italia pronta a Chiudere le frontiere» : Pronti a chiudere le frontiere. L’avvertimento più forte è l’unica mossa che non svela in una giornata di incontri, annunci,… L'articolo Migranti , scontro con Merkel e Macron «L’Italia pronta a chiudere le frontiere» proviene da Essere-Informati.it.

La minaccia del governo : pronti a Chiudere le frontiere : pronti a chiudere le frontiere. L’avvertimento più forte è l’unica mossa che non svela in una giornata di incontri, annunci, conferenze stampa, performance tv. Matteo Salvini non frena la sua irruenza e si riprende, come ogni giorno ormai, la scena. Quando si presenta a Palazzo Chigi per il vertice con il premier Giuseppe Conte, il leader del M5S L...