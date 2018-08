Chievo | batosta storica Suona il primo allarme

larena

: Per il tecnico gialloblu bisogna voltare pagina il prima possibile. @ACChievoVerona - PantheonVerona : Per il tecnico gialloblu bisogna voltare pagina il prima possibile. @ACChievoVerona - TgGialloblu : D'Anna dopo la batosta: 'Ora dobbiamo reagire' -

(Di martedì 28 agosto 2018) Notte amara per ililcampanello d'. Mai i gialloblù, prima della serata del Franchi, avevano incassato sei reti in un colpo solo in serie A. La debacle di Firenze diventa ...