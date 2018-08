Chiara Ferragni e Fedez Video | la gaffe bollente in vasca da bagno!

Chiara Ferragni e Fedez/ Insulti prima del matrimonio : su Instagram la replica agli haters : Chiara Ferragni e Fedez sono a un passo dalle nozze: ecco gli ultimi preparativi della coppia in vista del fatidico sì del prossimo 1 settembre (Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 17:41:00 GMT)

Chiara Ferragni criticata da un hater : la sua risposta ironica : Chiara Ferragni risponde ironicamente ad un hater Chiara Ferragni e Fedez si sposeranno a Noto il primo Settembre. Nella località siciliana sono attesi tantissimi vip italiani e internazionali. Dalle anticipazioni circolate in questi ultimi giorni pare davvero che il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez sarà un vero e proprio evento, che lascerà a bocca aperta la maggior parte dei loro fan, e non solo. Tuttavia Chiara Ferragni in queste ultime ...

Chiara Ferragni - insulti prima del matrimonio : la blogger zittisce tutti con eleganza : Chiara Ferragni risponde alle critiche su Instagram L’ormai più che nota fashion blogger Chiara Ferragni continua ad essere al centro di un ciclone mediatico. Non mancano mai complimenti, elogi ed apprezzamenti ma, oltre a questi, piovono anche critiche, insulti ed offese. In queste ultime ore, infatti, la quasi moglie del cantante Fedez, si è ritrovata a […] L'articolo Chiara Ferragni, insulti prima del matrimonio: la blogger ...

Chiara Ferragni “blasta la gente” : sui social risponde a tono ai commenti degli haters e vince sempre : Chiara Ferragni è una “dea” del web, e come tale va venerata. Non tanto per la bravura nell’essere riuscita a creare (per prima in Italia) un’azienda a livello internazionale con il solo uso dei social, o per la sua storia con Fedez, o per altre amenità, ma per la lucidità con la quale risponde ai commenti degli “odiatori del web”. Lei è bella, ricca e felice, ma oltre alla solita schiera di adulatori (tra cui spicca Paris Hilton, ...

La mamma di Chiara Ferragni : "Mia figlia Chiara non è stata sempre felice : ha sofferto per la separazione tra me e il padre" : "Guardandoci sempre radiose è facile pensare che siamo state sempre felici, ma non è così". Mancano pochi giorni alle attese nozze tra Chiara Ferragni e Fedez e la madre della fashion blogger, Marina Di Guardo - in un'intervista rilasciata a Vanity Fair - ha raccontato gli aspetti della figlia poco conosciuti dai suoi follower, quelli nascosti ai social: la sofferenza provata per la separazione dei genitori e il profondo ...

Chiara Ferragni - la madre rivela il dramma familiare : 'Non siamo state felici' : Anche l'influencer più famosa del mondo avrebbe passato un momento buio, condiviso con le due sorelle. 'Le ragazze - spiega Marina - hanno avuto il passaggio stretto della separazione tra me e il ...

Marina Di Guardo - mamma di Chiara Ferragni - prossima opinionista di Domenica in - rivela dei retroscena inediti della figlia… : Marina Di Guardo mamma orgogliosa di Chiara Ferragni, prossima sposa di Fedez Marina Di Guardo, prossima opinionista fissa della nuova ‘Domenica In’ di Mara Venier, a ‘Vanity Fair, ha rivelato, per la prima volta, dei retroscena inediti della figlia Chiara Ferragni che, tra qualche giorno, convolerà a giuste nozze con Fedez, padre di suo figlio Leone. La scrittrice ha svelato il simpatico nomignolo con cui, fin da ...

“Non è andata sempre così!” Chiara Ferragni e quel drammatico segreto : viene fuori solo adesso - a pochi giorni dal matrimonio. Lo rivela mamma Marina : Ci siamo, The Ferragnez sono pronti per il matrimonio più social dell’anno. Mancano sei giorni scarsi al primo settembre. Noto, la capitale del Barocco, diventerà per un giorno la località più ricercata su Google: la Sicilia sarà presa da assalto dai paparazzi che cercheranno di portare a casa uno scatto vincente. Nessuna esclusiva fotografica: Federico e Chiara documenteranno tutto sui social network. Intanto, il duo è tornato a Milano: ...

“Non siamo state sempre felici” : la madre di Chiara Ferragni sincera sul travagliato passato delle figlie : La mamma di Chiara Ferragni parla della figlia e del suo matrimonio in una lunga intervista: le parole di Marina Di Guardo La madre di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, parla a pochi giorni dal matrimonio della figlia. La scrittrice e prossima opinionista di ‘Domenica In‘ racconta dell’infanzia della fashion blogger più famosa d’Italia in un’intervista a ‘Vanity Fair’. Instagram ...

Chiara Ferragni - mamma Marina Di Guardo : "Non si è montata la testa" : Marina Di Guardo, prossima opinionista fissa della nuova 'Domenica In' di Mara Venier, a 'Vanity Fair, ha rivelato, per la prima volta, dei retroscena inediti della figlia Chiara Ferragni che, tra qualche giorno, convolerà a giuste nozze con Fedez, padre di suo figlio Leone. La scrittrice ha svelato il simpatico nomignolo con cui, fin da bambino, ha chiamato la giovane influencer, ovvero Chiarotta: E' sempre stata una patatona dolcissima, ...

Chiara Ferragni la mamma svela un segreto sulla sua famiglia : Manca davvero poco per il matrimonio dell’anno, quello tra Chiara Ferragni e Fedez. Le nozze si svolgeranno sabato primo settembre a Noto, in Sicilia. E a pochi giorni dal “royal wedding italiano”, Marina Di Guardo, la mamma della sposa, avrebbe rivelato: «Guardandoci sempre radiose è facile pensare che siamo state sempre felici, ma non è così». Ecco perché. In un’intervista a “Vanity Faire”, mamma Marina racconta la ...