CHIARA FERRAGNI E FEDEZ L' emozione sui social a un passo dalle nozze | Presto avrò

“Non siamo state sempre felici” : la madre di CHIARA FERRAGNI sincera sul travagliato passato delle figlie : La mamma di Chiara Ferragni parla della figlia e del suo matrimonio in una lunga intervista: le parole di Marina Di Guardo La madre di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, parla a pochi giorni dal matrimonio della figlia. La scrittrice e prossima opinionista di ‘Domenica In‘ racconta dell’infanzia della fashion blogger più famosa d’Italia in un’intervista a ‘Vanity Fair’. Instagram ...

CHIARA FERRAGNI - mamma Marina Di Guardo : "Non si è montata la testa" : Marina Di Guardo, prossima opinionista fissa della nuova 'Domenica In' di Mara Venier, a 'Vanity Fair, ha rivelato, per la prima volta, dei retroscena inediti della figlia Chiara Ferragni che, tra qualche giorno, convolerà a giuste nozze con Fedez, padre di suo figlio Leone. La scrittrice ha svelato il simpatico nomignolo con cui, fin da bambino, ha chiamato la giovane influencer, ovvero Chiarotta: E' sempre stata una patatona dolcissima, ...

CHIARA FERRAGNI la mamma svela un segreto sulla sua famiglia : Manca davvero poco per il matrimonio dell’anno, quello tra Chiara Ferragni e Fedez. Le nozze si svolgeranno sabato primo settembre a Noto, in Sicilia. E a pochi giorni dal “royal wedding italiano”, Marina Di Guardo, la mamma della sposa, avrebbe rivelato: «Guardandoci sempre radiose è facile pensare che siamo state sempre felici, ma non è così». Ecco perché. In un’intervista a “Vanity Faire”, mamma Marina racconta la ...

Fedez sta male a una settimana dal matrimonio con CHIARA Ferragni : Piccola emergenza in vista del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper italiano sta male e si mostra con felpa con cappuccio nelle stories di Instagram mentre diChiara di avere la febbre....

CHIARA FERRAGNI e Fedez - stessa foto prima del matrimonio. Ma le dediche sono diverse : «La vita è difficile...» : Fedez e Chiara Ferragni stanno per tornare a casa: manca una settimana esatta al grande giorno e per la coppia di futuri sposi è giunta l'ora di terminare le vacanze a Ibiza. La nostalgia...

