Chi è Viktor Orban | il primo ministro ungherese che ai migranti non dà neanche da mangiare

Chi è Viktor Orban - il premier populista ungherese - amico di Salvini e oppositore di Soros : In politica estera si è avvicinato alla Russia di Vladimir Putin e ha manifestato posizioni fortemente anti-immigrazione. Il suo elettorato elettorato non è più quello delle élite filo-europee delle ...

PROBABILI FORMAZIONI / Atalanta Copenaghen : lo spaurac Chi o Viktor Fischer - quote e novità live (Europa League) : PROBABILI FORMAZIONI Atalanta Copenaghen : le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. A Reggio Emilia Gasperini lancia ancora il Papu Gomez e Duvan Zapata(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 16:51:00 GMT)

Badminton - Mondiali NanChino 2018 : i risultati dei quarti di finale. Carolina Marin ultima europea in gara - cade Viktor Axelsen : A Nanchino, in Cina, si è appena conclusa la quinta giornata dei Mondiali di Badminton: in un tripudio orientale resta a galla tra gli europei soltanto l’iberica Carolina Marin. Il danese Viktor Axelsen, campione uscente, ha perso contro il cinese Long Chen. Giocati tutti i quarti di finale, domani si prosegue con le semifinali dei cinque tabelloni: saranno 10 quindi le sfide in programma. Di seguito tutti i risultati della quinta giornata ...