Chi è Orban | il leader della ' democrazia illiberale'

Chiudere le frontiere ecco Salvini che accoglie Orban - Bruxelles trema : Matteo Salvini e il primo ministro ungherese Viktor Orban. “Chiudere le frontiere”, il piano del nuovo asse anti migranti Matteo Salvini incontra Viktor Orban: un appuntamento fissato da tempo quello tra il ministro dell’Interno e vicepremier e il premier ungherese quello che si è tenuto oggi alle 17 a Milano. Un incontro non tanto istituzionale quanto politico quello tra il leader della Lega e di Fidesz, entrambi partiti che vedono ...

Chi è Orbán - il duro anti-migranti che ha Salvini come eroe : Avviato alla politica già a 15 anni, è stato segretario dei giovani comunisti nel suo liceo. Trascorsa l'adolescenza ha però via via mutato le proprie idee politiche , virando sempre più a destra. ...

Milano - Orbàn pranza in centro : “Berlusconi è un amico - gli ho Chiesto il permesso di incontrare Salvini” : In Italia “come amico ho Berlusconi, gli ho chiesto il permesso di incontrare Salvini questa volta”. Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orbàn uscendo dal ristorante in cui ha pranzato a Milano. “‘Appoggi il fatto che io incontri Salvini?’ – ha detto di aver chiesto a Silvio Berlusconi – ‘Certo’, mi ha risposto lui”, ha concluso il premier magiaro. “In politica” ...

"Con Matteo Salvini vorrei fare una conoscenza personale. Lui è il mio eroe. È un mio compagno di destino sono molto curioso di conoscere la sua personalità. Sono un grande estimatore e ho alcune esperienze che forse potrei condividere con lui. Ho questa sensazione", ha dichiarato Orban ai giornalisti uscendo da un ristorante sito in zona Brera, poco prima di incontrare il ministro dell'Interno nei locali della prefettura di Milano.

Chi è Viktor Orban - il primo ministro ungherese che ai migranti non dà neanche da mangiare : Viktor Orban, il premier ungherese, con cui si incontra il ministro dell'interno Matteo Salvini. Nazionalista, ferreo oppositore dell'immigrazione, Orban è diventato il punto di riferimento dei partiti populisti europei. Al suo terzo mandato consecutivo a capo del governo, continua a sfidare le regole europee in tema di accoglienza convinto che l'immigrazione sia una minaccia alla cultura ungherese.Continua a leggere

Chi è Viktor Orbán - il premier ungherese che incontra Salvini : (Foto: flickr.com / Fuhumedia) Martedì 28 agosto è il giorno dell’incontro, a Milano, tra il ministro dell’Interno e vicepremier italiano Matteo Salvini e il primo ministro ungherese Viktor Mihály Orbán, figura spesso criticata per le sue posizioni anti-europeiste e contro l’immigrazione. Nato nel 1963 a Székesfehérvár, Orbán è diventato segretario dell’organizzazione giovanile comunista a 24 anni, nel 1987. Un orientamento politico durato una ...

Di Maio contro Orban : ‘No a soldi Ue per Chi non vuole ricollocamenti. Ci Chiamano populisti? Prenderanno batosta al voto” : “L’Unghieria di Orban alza muri di filo spinato e rifiuta i ricollocamenti. Per quello che mi riguarda chi non aderisce ai ricollocamenti non ha diritto ai finanziamenti europei”. Luigi Di Maio, intervistato da la Stampa, ha affrontato la questione immigrazione dopo il caso Diciotti e soprattutto alla vigilia dell’incontro tra Matteo Salvini e il primo ministro ungherese Viktor Orban in programma a Milano per il 28 ...

No, il governo italiano non si sta comportando come l'Ungheria di Viktor Orban sul fronte migranti. A rivendicarlo, in un'intervista a La Stampa, è il vicepremier Luigi Di Maio."L'Ungheria di Orban alza muri di filo spinato e rifiuta i ricollocamenti. Per quello che mi riguarda chi non aderisce ai ricollocamenti non ha diritto ai finanziamenti europei. Noi le quote le accettiamo. Tanto è vero che i migranti della Diciotti sono