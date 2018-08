CHEMNITZ | CACCIA ALLO STRANIERO | SCONTRI NEONAZISTI Ultime notizie Germania | ultradestra

Germania - neonazisti in piazza “caccia allo straniero”/ Ultime notizie CHEMNITZ - Merkel : “basta odio razzista” : Germania, neonazisti in piazza a Chemnitz: scontri con gli antifascisti, estrema destra spaventa il Paese "caccia all'immigrato" dopo l'omicidio in Sassonia di un 35enne tedesco(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 19:35:00 GMT)

angelona - abbiamo un nazi-problema! " vergogna a CHEMNITZ dove è scattata la caccia allo straniero - Cronache : La ricostruzione del capo del sindacato della polizia, Oliver Manchov parla di un fallimento della politica, che sarebbe corresponsabile di uno sviluppo che 'trasforma ogni rissa di un villaggio in ...

Germania - centinaia di neonazisti in piazza a CHEMNITZ : è caccia allo straniero : Proteste a Chemnitz, in Sassonia, dopo l'uccisione di un cittadino tedesco di 35 anni da parte di due profughi: centinaia di neonazisti e hoolingans sono scesi in piazza dando vita ad una vera e propria caccia allo straniero, con aggressioni e slogan xenofobi. Merkel: "Quello che abbiamo visto non ha posto in uno Stato di diritto":Continua a leggere