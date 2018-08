“Che fine ha fatto Stefania Orlando?” Il clamoroso ritorno in TV | dove la vedremo Dopo

caffeinamagazine

(Di martedì 28 agosto 2018) Dal 2003Orlando si è vista sempre meno in televisione. Hal’opinionista di Unomattina in famiglia nella stagione 2001/2012 poi, nel 2016 diventa giurata di Dog Factor, cioè un talent dedicato al mondo dei cani in onda.Orlando non è rimasta certo lontana dal piccolo schermo, ma è stata impegnata a livello poco più che locale. In questi ultimi anni, la showgirl e conduttrice, 51 anni, è stata protagonista di Buon pomeriggio, sull’emittente televisiva pugliese Telenorba. DiOrlando ha parlato, nelle scorse settimane, Gianluca Magalli che, intervistato a Gay.it, ha dichiarato:Orlando, con la quale houna sola stagione de I Fatti Vostri, mi ha lasciato un bel ricordo e mi dispiace davvero tanto vederla solo nelle televendite. Non c’è nulla di male a farle, ci mancherebbe, ma lei è davvero molto brava e meriterebbe sicuramente qualcosa ...