Champions League | la Uefa boccia il Var dai quarti di finale | l’assurda decisione che

Sorteggi Champions League 2018 - 2019 : quando sono e come vederli in Tv e Streaming : Scopriamo insieme i dettagli dell'appuntamento con i Sorteggi della coppa dei campioni, che vedrà le grandi squadre europee sfidarsi sui campi da calcio.

Niente Var in Champions League - l'Uefa stoppa tutto : ecco perché : Il presidente Uefa Ceferin: "Ci sono cose che non sono chiare. Chi decide se vedere il Var? L'arbitro davanti al video o...

UEFA - secca smentita di Ceferin : 'Non ci sarà il Var nella prossima edizione della Champions League' : Non ci sarà il Var nella prossima edizione della Champions League. Dopo le ipotesi avanzate da diversi media internazionali " il Times su tutti " sulla possibilità dell'introduzione dello strumento ...

Champions League torna su Sky : ecco i preliminari di ritorno : I preliminari e tutte le partite della UEFA Champions League 2018 tornano in esclusiva assoluta su Sky: ecco tutti gli appuntamenti C’è grande attesa per il ritorno dei preliminari della UEFA Champion League 2018. La Coppa dei Campioni d’Europa torna in esclusiva assoluta su Sky che ha acquistato i diritti per la messa in onda di tutti i match del più prestigioso torneo di calcio per le prossime tre stagioni. Champions League 2018 in ...

Sorteggio gironi Champions League 2018-2019 : che cosa rischiano le italiane : Per la prima volta dopo nove stagioni l'Italia approccia la massima competizione per club con ben quattro squadre: Juventus...

Champions League - si avvicina il sorteggio di Montecarlo : le ipotesi sui possibili gironi delle italiane : Giovedì è in programma il sorteggio dei gironi di Champions League, ecco i possibili scenari a cui potrebbero andare incontro le squadre italiane Sei squadre ancora da scoprire, ma le fasce del sorteggio di Champions League che si terrà giovedì 30 agosto alle ore 18.00 a Montecarlo sono ormai definite. L’unica incognita riguarda il Liverpool che, nonostante la finale della scorsa stagione, potrebbe finire addirittura in terza fascia ...

Sorteggi Champions League - gironi : diretta tv su Sky e in chiaro su Rai 2 : Tutto è pronto al Grimaldi Forum di Montecarlo per il Sorteggio dei gironi della Champions League 2018/19. L’appuntamento è fissato per giovedì 30 agosto alle ore 18.00. Le 4 squadre italiane partecipanti alla massima competizione per club della UEFA conosceranno finalmente le loro avversarie. Dopo i turni preliminari, partirà la sfida verso la finale di Madrid all’Estadio Metropolitano, fissata per sabato 1 giugno. Tra le squadre in corsa ci ...

Champions League 2018-2019 : sorteggio fase a gironi. Programma - orari e tv : Il momento tanto atteso dagli appassionati e dai tifosi di Juventus, Napoli, Roma e Inter è ormai alle porte. Il primo atto ufficiale della fase finale della UEFA Champions League 2018/19 si svolgerà giovedì 30 agosto alle ore 18.00 al Grimaldi Forum di Montecarlo con il sorteggio della fase a gironi della massima competizione calcistica europea per club. La procedura per la composizione degli otto gironi sarà la medesima delle ultime stagioni, ...

Sorteggi Champions League - inizia l’attesa : le fasce - ecco cosa rischiano Juventus - Napoli - Roma e Inter : Sorteggi Champions League – Prendono il via questa sera gli ultimi match validi per i preliminari di Champions League, poi il quadro per la fase a gironi sarà al completo, quattro club italiani pronti a dare battaglia ed arrivare fino in fondo alla competizione. La più grande incognita è quella legata al Liverpool, in caso di qualificazione del Benfica i Reds scivolerebbero in terza fascia con un grande rischio per i club italiani. ...