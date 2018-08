Champions | De Rossi e le bandiere d' Europa | nessuno come lui

UEFA - secca smentita di Ceferin : 'Non ci sarà il Var nella prossima edizione della Champions League' : Non ci sarà il Var nella prossima edizione della Champions League. Dopo le ipotesi avanzate da diversi media internazionali " il Times su tutti " sulla possibilità dell'introduzione dello strumento ...

European Championships 2022 : la prossima edizione si svolgerà a Roma? Atletica e nuoto nella stessa città - svolta epocale in arrivo : Gli European Championships 2022 potrebbero svolgersi a Roma: questa è la notizia che circola nell’ambiente sportivo con sempre maggiore insistenza da qualche settimana e sembra che manchi soltanto l’ufficialità, la nostra capitale sarebbe pronta per ospitare la competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diversi sport tra cui Atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica. Sarebbe ...

Champions League - la Roma ‘si guadagna’ la seconda fascia : i giallorossi sorridono per il ko del Basilea : Il club giallorosso verrà inserito nella seconda fascia al prossimo sorteggio di Champions League in virtù dell’eliminazione del Basilea La Roma sorride al termine delle gare del secondo playoff di Champions League, in virtù dell’eliminazione del Basilea, sconfitto dai greci del Paok Salonicco. Il ko degli svizzeri, infatti, permette ai giallorossi di venire inseriti in seconda fascia nel sorteggio della fase a gironi di ...

Paolo Rossi passa alla Rai - è lui il “colpo” per la Champions League : Oltre ad Antonio Di Gennaro, approda in Rai anche l'ex attaccante Campione del Mondo. Sarà opinionista per le serate di Champions League. L'articolo Paolo Rossi passa alla Rai, è lui il “colpo” per la Champions League è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.