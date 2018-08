Cento migranti della Diciotti a Rocca di Papa E la città si divide

Nave Diciotti - a Rocca di Papa i Cento migranti accolti dalla Cei : Nave Diciotti, a Rocca di Papa i cento migranti accolti dalla Cei Ospitati nel centro "Mondo migliore". La permanenza è temporanea: saranno poi trasferiti nelle tante diocesi italiane che hanno dato disponibilità. Il sindaco scrive una lettera al Papa: "Sempre pronti ad accogliere e a sostenere coloro che si trovano ...

Nave Diciotti - a Rocca di Papa i Cento migranti accolti dalla Cei - : Ospitati nel centro "Mondo migliore". La permanenza è temporanea: saranno poi trasferiti nelle tante diocesi italiane che hanno dato disponibilità. Il sindaco scrive una lettera al Papa: "Sempre ...

Migranti - Cento sbarcati dalla nave Diciotti in partenza da Messina per Rocca di Papa : Altre 39 persone sono rimaste nell'hotspot sullo Stretto in attesa del trasferimento in Irlanda e Albania

Diciotti - Cento migranti nei centri della Cei : “Data disponibilità al Viminale. Abbiamo case e istituti vuoti” : “Non era più sostenibile la situazione e per questo la Chiesa italiana ha deciso di aprire le porte, nel rispetto dei principi espressi più volte dal Papa, costruire ponti e non muri”. Così don Ivan Maffeis, sottosegretario della Conferenza episcopale italiana, ha spiegato la decisione della Cei di accogliere 100 dei 137 migranti rimasti a bordo della nave Diciotti. “Abbiamo espresso nelle ultime ore – ha spiegato Maffeis – la ...

Centootto migranti soccorsi e respinti in Libia da una nave italiana : Nonostante le raccomandazioni delle autorità europee, che hanno ricordato che la Libia non è un porto sicuro per i migranti, una nave italiana ha riaccompagnato nel porto di Tripoli 108 migranti soccorsi nel Mediterraneo. Nessuno di loro ha potuto chiedere asilo politico.Continua a leggere

Conte sui 450 migranti soccorsi in mare : «Francia e Malta ne accolgono Cento» : Il premier su Facebook: «A breve arriveranno anche le adesioni di altri Paesi europei». E aggiunge: «Finalmente l’Italia è ascoltata»

Migranti - aumentano del 5 per Cento gli italiani contrari agli sbarchi : Sono aumentati del 5 per cento nell'ultimo anno gli italiani contrari agli sbarchi dei Migranti. E` quanto emerge da una elaborata indagine Uecoop/Ixè in occasione del

Naufragio migranti - Open Arms : “Cento morti - colpa di Italia e Libia” : Naufragio migranti, Open Arms: “Cento morti, colpa di Italia e Libia” Naufragio migranti, Open Arms: “Cento morti, colpa di Italia e Libia” Continua a leggere L'articolo Naufragio migranti, Open Arms: “Cento morti, colpa di Italia e Libia” proviene da NewsGo.

Cento migranti dispersi dopo un naufragio in Libia. Tra le vittime 3 bambini. Salvini : “Porti chiusi alle Ong anche per i rifornimenti” : Ci sono anche tre bambini fra le vittime del naufragio del gommone a est di Tripoli dove ci sono almeno 100 dispersi. Lo riferisce il sito Alwasat precisando che il gommone è affondato a sei chilometri dalla costa e i naufraghi messi in salvo sono 16. «Sono stati ripescati i corpi di tre bambini», scrive il sito riferendo che sul gommone c’erano qu...

Cento migranti dispersi in un naufragio al largo della Libia : Sarebbero almeno 100 migranti dispersi nell'ultimo tragico naufragio avvenuto al largo della Libia oggi: il barcone su cui viaggiavano si è rovesciato a est di Tripoli secondo quanto comunicato dalla guardia costiera libica e rilanciato dai media arabi. Al Jazeera su Twitter spiega che 14 persone sono state salvate.BREAKING: At least 100 feared dead after boat sinks off Libya coast https://t.co/GUFZqVPfTo pic.twitter.com/jqSVz49nM7— Al ...

Migranti - Cento dispersi in un nuovo naufragio nel Mediterraneo : Si teme una nuova "strage" di Migranti sulla rotta del Mediterraneo Centrale. cento Migranti risultano dispersi al largo delle coste della Libia dopo un naufragio. A darne notizia è stata...

Migranti - naufragio al largo delle coste libiche. «Cento dispersi in mare». Porti italiani chiusi alle ong : Emittenti televisive arabe parlano di una nuova tragedia del mare al largo delle coste della Libia. «Fonti libiche: naufragio di un'imbarcazione a est di Tripoli che trasportava circa...

Migranti - naufragio al largo delle coste libiche. «Cento dispersi in mare». Porti italiani chiusi alle ong : Emittenti televisive arabe parlano di una nuova tragedia del mare al largo delle coste della Libia. «Fonti libiche: naufragio di un'imbarcazione a est di Tripoli che trasportava circa...

Migranti - naufragio al largo delle coste libiche. «Cento dispersi in mare» : Emittenti televisive arabe parlano di una nuova tragedia del mare al largo delle coste della Libia. «Fonti libiche: naufragio di un'imbarcazione a est di Tripoli che trasportava circa...