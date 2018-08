C’è un’Italia innovativa che merita fiducia ma non paure | chiusure e “retrotopie”

huffingtonpost

(Di martedì 28 agosto 2018) L'Italia è un paese colto, aperto, internazionale, attraente. Nonostante tutte le "retrotopie". E le azioni poco responsabili di tutti coloro che coltivano le passioni grette e tristi dei confini chiusi e delleper tutto ciò che sa di scienza, confronto, modernità e vogliono isolarci dall'Europa, dalle democrazie liberali e dai mercati migliori.È l'Italia - tanto per fare solo esempi dalle cronache più recenti - dell'Oxervate, un innovativo prodotto farmaceutico realizzato da una delle nostre migliori aziende, Dompé, sulla base degli studi di Rita Levi Montalcini, Nobel per la Medicina, appena ammesso dalla Food and Drug Administration sul mercato Usa per curare una grave malattia dell'occhio.È l'Italia di Alessio Figalli, matematico romano laureato a Pisa e professore a Zurigo, che ha appena vinto la Fields Medal, l'equivalente del ...