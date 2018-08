C’è un altro Ronaldo in campo con la Juventus Ed è fortissimo

SportFair - scopri l’App aggiornata! Calcio - tennis e molto altro : gustati tutto ciò che C’è da sapere sullo sport : L’App di sportFair si aggiorna: disponibile l’applicazione per iPhone ed iPad sull’App Store Si aggiorna l’App di sportFair appositamente realizzata per tutti i tipi di dispositivi con sistema operativo iOS. l’App è disponibile per iPhone e iPad sull’App Store. Per coloro che già utilizzavano l’App di sportFair, basterà semplicemente aggiornarla per poterne apprezzare tutte le novità. La grafica, dopo l’aggiornamento, è ...

Google Chrome Beta 69 è già pronto per Pixel 3 XL : supporta il notch - ma C’è molto altro : L'arrivo di Google Chrome Beta 69 con la sua principale novità sembra essere colpevolmente consequenziale alla "presentazione" di Pixel 3 XL L'articolo Google Chrome Beta 69 è già pronto per Pixel 3 XL: supporta il notch, ma c’è molto altro proviene da TuttoAndroid.

C’è stato un altro terremoto a Lombok - in Indonesia - di magnitudo 7 : C’è stato un terremoto sull’isola di Lombok, in Indonesia, alle 19.46 ora locale (13.46 ora italiane): di magnitudo 6.8 secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, di magnitudo 7 secondo la United States Geological Survey (USGS). L’epicentro è poco distante da quello The post C’è stato un altro terremoto a Lombok, in Indonesia, di magnitudo 7 appeared first on Il Post.

C’è un altro paese che non è d’accordo con la UE sull’immigrazione : il Marocco : Il governo marocchino è scontento: vuole più fondi per controllare le sue frontiere e per gestire le partenze verso la Spagna The post C’è un altro paese che non è d’accordo con la UE sull’immigrazione: il Marocco appeared first on Il Post.

Mercato NBA – Nemanja Bjelica fa marcia indietro : altro che Europa - C’è l’accordo con i Kings : Prima l’accordo con i Sixers, poi la volontà di giocare in Europa e infine la firma con i Kings: il caso di Nemanja Bjelica è uno dei più strani dell’intero Mercato NBA La storia di Nemanja Bjelica è una delle più strane dell’ultimo Mercato NBA. Il giocatore inizialmente sembrava essersi accordato con i Sixers, salvo poi far saltare il suo arrivo a Philadelphia. Troppa la voglia di ritornare in Europa, con il Fenerbahce ...

Migranti - i libici : “Madre e bimbo erano già morti. In acqua non c’era nessun altro”. Palazzotto : “Salvini si scusi” : “Abbiamo lasciato in mare solo i due corpi senza vita di una donna e un bambino dopo aver provato invano a rianimarli: erano morti e portarli a terra non aveva senso, ma oltre loro non c’era nessun altro in acqua”. L’ultima versione libica della tragica vicenda del salvataggio di Josefa, dopo 48 ore in mare al largo della Libia, arriva dal colonnello della Guardia Costiera di Misurata, Tofag Scare, attraverso ...

Ronaldo alla Juve. La firma fra pochi minuti (ma C’è anche dell’altro) : Tutto vero: l’annuncio del trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus è questione di minuti. Arriverà oggi. Questo martedì 10 luglio è stato proprio il giorno decisivo per la trattativa tra Juventus e Real Madrid per l’arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia. La Juventus ha consegnato nelle mani di Mendes una offerta di 105 milioni al Real Madrid. La cifra di cui si è discusso tanto nei giorni passati sembra quella buona e il sì del ...

Raduno Juventus – Cristiano Ronaldo non C’è - ma non si parla d’altro : alla Continassa avvistati due giornalisti portoghesi : Al Raduno della Continassa ci sono Chiellini, Emre Can e tanti altri: ma si parla solo di Cristiano Ronaldo, CR7 arriverà a Torino? Il Raduno alla Continassa della Juventus è nel segno di Cristiano Ronaldo. Nonostante l’affare non sia ancora chiuso, al primo allenamento dei bianconeri non si parla d’altro ed i calciatori presenti passano in secondo piano. Al Raduno ci sono tra gli altri giornalisti anche due portoghesi, che non ...

“Investito - trascinato per 5 metri e ucciso”. Poi l’altro choc : chi c’era al volante. È successo in Italia - sono tutti sconvolti : Una vicenda che ha lasciato nello sgomento più totale l’intera città di Potenza. Una tragedia che per la sua dinamica ha creato più di una perplessità fin dal primo momento e in fatti adesso l’accusa è di omicidio volontario premeditato: è a carico di una donna che ha investito e ucciso il marito. Procediamo con ordine e raccontiamo cosa è successo nel dettaglio. I fatti sono avvenuti a Paterno di Lucania, in provincia di Potenza, ...

Bagno di folla a Pontida per Matteo Salvini : “C’è un terzo barcone carico di schiavi che non sta navigando verso l’Italia - ma in direzione altrove” : I temi, quelli della campagna elettorale e ribaditi più volte dall’inizio della legislatura, ci sono tutti. Dall’abolizione della legge Fornero “ingiusta e disumana” alla famiglia tradizionale, dalla legittima difesa alle ong e alle politiche europee sui migranti. “Facciamo cadere il muro di Bruxelles”, dice Matteo Salvini dal palco di Pontida, tra...

“Ancora più grosso”. Sì - Francesca Cipriani l’ha rifatto (in tutti i sensi) : le nuove foto. Ma dal chirurgo c’era andata per un altro motivo : Ancora. Ancora più esplosivo. Stiamo parlando del décolleté di Francesca Cipriani, la ex Pupa ed ex naufraga dell’ultima, chiacchieratissima Isola dei Famosi arcinota anche per le sue forme bombastiche. Ebbene, l’ha rifatto. È ricorsa ancora una volta alla chirurgia estetica per aumentare il seno già ‘straripante’. Ma si è ‘accontentata’ di passare dalla settima all’ottava, non è arrivata (almeno ...