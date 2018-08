Cats In Food | quando i gatti si trasformano in cibo

wired

(Di martedì 28 agosto 2018) Grossi musi arancioni che diventano tuorli d’uovo e mici neri facilmente confondibili con olive o mirtilli: il profilo Instagram @_in_, già 97mila follower all’attivo, trasforma ini attraverso metamorfosi culinarie da far impallidire la mitologia classica. È così che un batuffolo peloso può sostituire perfettamente un muffin o un cucciolo addormentarsi adagiato sotto l’hamburger di un panino. L’idea è di Ksenya, 22enne russa che, neanche a dirlo, prende spesso ispirazione dal suo gatto Smoky per i progetti grafici, di cui potete vedere una selezione nella nostra gallery qui in alto. Se invece volete approfondire la conoscenza del progetto, potete dare un’occhiata al profilo Instagram o a quello Facebook dell’artista.InsiinWired.