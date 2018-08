Casting in Italia per ' Spider-Man | Far From Home' e per un importante video

Blastingnews

: #DisneylandParis cerca nuovi cast member in Italia: ecco quando si terranno i #casting - ImperoDisney : #DisneylandParis cerca nuovi cast member in Italia: ecco quando si terranno i #casting - CastingNewsPro : #CastingFilm #provini #casting Spider-Man: Far From Home: Casting per uomini, donne, bambini e bambine Location rip… - AttoriCastingit : Cerchi #provini Mediaset? ?? Sei un attore, cantante, ballerino o vuoi partecipare come pubblico? Una pagina con tut… -

(Di martedì 28 agosto 2018) In questo articolo proponiamo l'imperdibile opportunità di prendere parte aini' per comparse per il film-Man: Far, diretto da Jon Watts e interpretato da Tom Holland, ma anche l'interessante possibilità di partecipare, sempre come comparse, alle selezioni per un. Cercasi comparse per-Man In un nostro recente articolo vi avevamo anticipato di selezioni in corso a Venezia e Mestre per un nuovofilm. Ora possiamo aggiungere che si tratta di-Man: Far, il sequel di-Man:coming, entrambi per la regia di Jon Watts e con Tom Holland nei panni di Peter Parker/-Man. Non poche riprese sono già state effettuate a New York, Praga e Londra. Insi cercano comparse, ambosessi, di età compresa tra i 7 e i 12 anni e tra i 18 e i 75 anni. Non sono state fornite ulteriori indicazioni concernenti ...