superguidatv

: Cartabianca, la terza stagione al via su Rai3: ecco quando - SuperGuidaTV : Cartabianca, la terza stagione al via su Rai3: ecco quando - reale_official : RT @Cartabiancarai3: Interviste, approfondimenti sui temi più rilevanti dello scenario nazionale ed internazionale. Dall’11 settembre la t… - StefanoColetta2 : RT @Cartabiancarai3: Interviste, approfondimenti sui temi più rilevanti dello scenario nazionale ed internazionale. Dall’11 settembre la t… -

(Di martedì 28 agosto 2018) Tutto pronto per ladi #, il programma televisivo di informazione condotto da Bianca Berlinguer in prima serata suLa nuovatelevisiva di #sta per tornare su. Svelata la data di messa in onda della nuovadel talk show televisivo e di informazione condotto in prima serata da Bianca Berlinguer. #suinizia Al via da martedì 11 settembre 2018 in prima serata la nuovissima edizione di, il programma di successo condotto da Bianca Berlinguer. Come sempre al centro del programma di informazione dici saranno interviste, approfondimenti sui temi più rilevanti dello scenario nazionale ed internazionale. Un appuntamento oramai diventato fisso per milioni di telespettatori che ogni settimana seguono con grande entusiasmo il talk show condotto dalla giornalista e conduttrice tv. Dall’11 ...