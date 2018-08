Capelli ricci e crespi | la cura giusta da rientro

vanityfair

(Di martedì 28 agosto 2018) C’è un’altissima probabilità che aldalle ferie voi disconosciate i vostri. Nel senso che di quella capigliatura morbida e soffice «coltivata» prima delle vacanze, ora vi è rimasto solo un lontano ricordo (o forse un selfie su Instagram): «Durante l’estate, il sole ci rende più belle. La nostra pelle si scurisce e i nostrisi schiariscono. Entrando nello specifico, però, ivengono sottoposti ad uno stress continuo per via dell’esposizione al sole, cloro e salsedine», ci racconta Monica Marchetti Global Fashion Ambassador L’Oréal Professionnel. Facile, dunque, ritrovarsi a fine agosto con deisecchi, ma così secchi che sembrano lana infeltrita, soprattutto quando sono. Per rimetterli in forma occorre un piano d’attacco strategico a base di shampoo e conditioner super idratanti, trattamenti rigeneranti in salone e ...