Sono partiti i negoziati per la nuova versione del, l'accordo di libero scambio Usa,e Messico, e il premier canadese Trudeau conferma il suo interesse a sottoscrive questo patto, avvertendo che difenderà l'industria lattiero-casearia di Ottawa. "Ci impegneremo in modoansiosi, alla fine, di firmare un accordo", ha dichiarato. Ieri il ministro per il Commercio canadese, Freeland, era a Washington per i negoziati.(Di mercoledì 29 agosto 2018)