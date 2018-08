Campionato Italiano Fj | trionfano i portacolori del Club Trevigiano

Campionato Italiano : Andreatta-Abbiati e Toti-Allegretti vincono la Coppa Italia : ... il sindaco di Caorle Luciano Striuli, il presidente del Volley Team San Donà Fabio Zuliani e il direttore generale Gabriele Busato, il presidente dell'associazione Caorle Città dello Sport Renato ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 - Caorle. Le “prime volte” di J. Allegretti/Toti e Abbiati/Andreatta che alzano la Coppa : Hanno saputo aspettare fino al 26 agosto per vincere il loro primo titolo del circuito tricolore ma si sono fatti trovare con la forma giusta al momento giusto Jessica Allegretti e Giulia Toti in campo femminile e Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta in campo maschile. Sono loro i trionfatori della Coppa Italia di Beach volley, assegnata oggi a Caorle. Nella loro migliore stagione a livello internazionale Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Caorle. I favoriti Abbiati/Andreatta e Colombi/Breidenbach in finale : è assalto alla Coppa Italia : L’hanno raggiunta attraverso due strade diverse ma alla fine ci sono arrivati, Abbiati/Andreatta e Colombi/Breidenbach alla finale della Coppa Italia 2018, il primo dei due titoli della stagione che anticipa la finale tricolore di Catania nel prossimo week end. Le coppie favorite della vigilia hanno conquistato l’atto conclusivo dell’appuntamento veneto: Abbiati/Andreatta al termine di un torneo senza macchia, ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Caorle. Colpacci di Alfieri/Sacripanti e Calì/Brembilla nella giornata delle qualificazioni : Spettacolo e sorprese nella giornata dedicata alle qualificazioni della Coppa Italia di Caorle, sesta tappa del Campionato Italiano con l’assegnazione del primo trofeo stagionale. A firmare i risultati più sorprendenti sono stati in campo maschile Alfieri/Sacripanti che hanno sconfitto i vincitori dell’ultima tappa del BPER Banca BVIT domejica scorsa a Cesenatico Benzi/Bertoli, mentre tra le donne Calì/Brembilla hanno superato dopo ...

Beach Volley - Campionato Italiano a Caorle : i risultati delle qualificazioni : Il campionato italiano di Beach Volley dà i suoi primi verdetti: i risultati delle qualifiche di Caorle Si sono da poco concluse a Caorle (Venezia) le qualificazioni alla sesta tappa del campionato italiano Assoluto di Beach Volley, che assegnerà l’edizione 2018 della Coppa Italia: al termine di una lunga giornata di gare, con ben 40 incontri disputati su 4 campi, si è completato il quadro dei due tabelloni principali a doppia ...

Consigli fantacalcio - 2^ giornata : le ultime sul massimo Campionato italiano : Consigli fantacalcio – Il campionato di Serie A ha regalato già grosse emozioni e colpi di scena, si avvicina la seconda giornata che preannuncia spettacolo e colpi di scena. La Juventus proverà a confermarsi, di fronte un osso durissimo, la Lazio, l’anticipo serale vedrà lo scontro tra Napoli e Milan. Altra domenica di emozioni, nel primo match in campo Spal e Parma, in serata tutte le altre partite. Scontro salvezza tra Cagliari e ...

Beach Volley – Campionato Italiano U19 : i risultati : Campionato Italiano Under 19: Trionfano Viscovich-Dal Corso e Tonello-Mirabelli Si è svolto lunedì 20 e martedì 21 agosto a Caorle l’ultimo atto del Campionato Italiano Under 19 di Beach Volley maschile e femminile: ad aggiudicarsi l’ambito titolo nazionale sono stati, nel settore maschile, Marco Viscovich e Gianluca Del Corso, e tra le ragazze Elisa Tonello e Annalisa Mirabelli. Viscovich-Dal Corso, che partivano dal numero 2 del ...

Salito il sipario sul 58simo Campionato Italiano Open Fly Junior : ... e per tale motivo mi sento di ringraziare il Circolo Nautico', precisa l' assessore allo sport Valerio Vesprini. 'Ci troviamo alla vigilia della cinquattottesima edizione dei Campionati Italiani ...

Il Campionato Italiano di balestra manesca sbarca a Marta : 'Portiamo a Marta conclude la presidente della rete di impresa un evento di portata nazionale per valorizzare il lago e assieme ad esso lo sport. Insieme per rilanciare il territorio'. Rete di ...

54ª Coppa della Consuma - a settembre l’ottava prova del Campionato Italiano Velocità in salita autostoriche : La 54ª Coppa della Consuma attende i protagonisti del “tricolore” delle cronoscalate storiche in programma per il 7,8,9 settembre E’ nel pieno del proprio periodo riservato alle iscrizioni (avviate l’8 agosto), la 54^ Coppa della Consuma, la gara di Velocità in salita più longeva d’Europa, in calendario quest’anno dal 7 al 9 settembre, ottava prova (su dieci in calendario) del Campionato Italiano Velocità in salita per autostoriche. Il ...

Marinedda pronta per il Campionato Italiano di surf : Il Marinedda Bay open, da sempre organizzato dall'associazione sportiva MarineddaBay, ha richiamato negli anni partecipanti da tutte le parti del mondo e tra i suoi frangenti hanno trionfato ...

Consigli fantacalcio - la 1^ giornata : i suggerimenti sul massimo Campionato italiano : Consigli fantacalcio – Prende il via il campionato di Serie A, attesa finita anche per gli amanti del fantacalcio, ecco i Consigli. La giornata prende il via con in campo i campioni d’Italia in carica, la Juventus dovrà vedersela sul campo del Chievo, trasferta da non sottovalutare per la squadra di Massimiliano Allegri, subito in campo Cristiano Ronaldo, grande attesa per vedere all’opera il fuoriclasse portoghese. Anticipo serale ...

Pronostici Serie A - 1^ giornata : i consigli delle partite del massimo Campionato italiano : Pronostici Serie A – La Serie A torna finalmente in campo, si gioca la prima giornata del massimo campionato italiano. La giornata prende il via con in campo i campioni d’Italia in carica, la Juventus dovrà vedersela sul campo del Chievo, trasferta da non sottovalutare per la squadra di Massimiliano Allegri, subito in campo Cristiano Ronaldo, grande attesa per vedere all’opera il fuoriclasse portoghese. Anticipo serale che ...

Serie B – Campionato a 19 squadre - Gravina insorge : “prendiamo atto dello sfascio del calcio italiano” : Gabriele Gravina non nasconde il suo disappunto dopo la decisione della FIGC di approvare il Campionato di Serie B a 19 squadre La FIGC ha dato il via libera, oggi, al Campionato di Serie B a 19 squadre, anziché 22. Una decisione che crea pareri contrastanti: contrariato, di certo, quello del presidente della Lega Pro: “con la decisione presa dal commissario della Figc del blocco dei ripescaggi nella Lega B prendiamo atto inermi ...