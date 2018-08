Calciomercato | Strootman | “Grazie a Garcia | voglio riportare l’OM in alto”

calcioweb.eu

(Di martedì 28 agosto 2018) “Il Marsiglia è una sfida, sono contento di essere qui eaiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali.? E’ speciale”. Sono queste le prime parole della nuova esperienza all’OM di. L’olandese ha dichiarato che la sua esperienza a Roma era arrivata al capolinea; la scelta di Marsiglia, quindi, è dovuta principalmente alla sua voglia di cambiare aria. Una chiave importante per il trasferimento è stata sicuramente, che lo ha voluto fortemente a Roma e ora a Marsiglia: “E’ una persona speciale, spero sia felice di me come lo è stato qualche anno fa”. E riguardo al nuovo club aggiunge: “Il Marsiglia è una squadra forte, con molti giocatori giovani.aiutare la squadra a fare meglio; il mio compito è quello dila squadra in Champions League”. L'articolo ...