Calciomercato | il Marsiglia in pressing su Kean della Juventus

Calciomercato - Marsiglia : ufficiale l'acquisto di Strootman. 'Era il momento di lasciare la Roma' : Dopo l'annuncio dell'OM, anche la Roma ha reso noto con un comunicato di aver ceduto Kevin Strootman a titolo definitivo all'Olympique Marsiglia a fronte di un corrispettivo fisso di 25 milioni di ...

Calciomercato Roma – È ufficiale! Kevin Strootman è un nuovo giocatore del Marsiglia : Kevin Strootman è un nuovo giocatore dell’Olympique Marsiglia: il club francese ha ufficializzato la buona riuscita della trattativa con la Roma tramite un comunicato sul proprio sito La notizia era ormai certa, nonostante il mercato ci abbia abituato a grandi sorprese. Adesso però è arrivata anche la conferma ufficiale: l’Olympique Marsiglia ha ufficializzato l’acquisto di Kevin Strootman dalla Roma. Il club francese ha ...

Calciomercato Roma : offerta per Strootman dal Marsiglia : Sembrava non volerne sapere di muoversi da Roma: Kevin Strootman aveva detto a tutti di voler restare, una decisione paragonabile a quella di Dzeko che disse di no al Chelsea a gennaio. Ma nelle ...

Calciomercato - il Marsiglia accelera per Balotelli : già recapitata l’offerta al Nizza : L’avventura in Ligue 1 potrebbe proseguire per Balotelli, l’attaccante italiano è infatti vicino al trasferimento al Marsiglia Dopo essere stato vicino al ritorno in Italia, Mario Balotelli si prepara a lasciare il Nizza per trasferirsi al Marsiglia. Il mercato in Francia chiude il prossimo 31 agosto, quindi c’è tempo per definire l’operazione. Il club allenato da Garcia ha presentato un’offerta di cinque ...

Calciomercato - il Marsiglia si avvicina a Balotelli : programmato incontro col Nizza per chiudere : Balotelli-Nizza: l'addio è sempre più vicino. L'attaccante azzurro, a ormai poco dal termine del Calciomercato, è pronto a salutare il club della Costa Azzurra, da cui la separazione sembra ormai ...

Calciomercato : Balotelli vicino al Marsiglia - pensando alla Nazionale : Supermario Balotelli e il Marsiglia studiano come dirsi sì, ma il matrimonio non è ancora stato siglato. La trattativa entra nel vivo e il "menage" viene gestito da Raiola, da Montecarlo dove, in ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di sabato 7 luglio : Juventus-Cristiano Ronaldo si lavora ai dettagli - Balotelli verso Marsiglia : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 6 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: sabato 7 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato Barcellona : Munir vicino al Marsiglia : Calciomercato Barcellona- Le 14 reti realizzare nell’ultima stagione hanno fatto crescere l’interesse attorno a Munir El Haddadi, attaccante di proprietà del Barcellona, reduce da una brillante esperienza nelle file dell’Alaves, dove l’allenatore asturiano Pitu Abelardo ne ha valorizzato le doti di realizzatore. Il Barcellona, ad ogni modo, non sembra intenzionato a concedergli spazio nella prossima stagione, ...

