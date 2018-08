Calciomercati Bari | ecco il colpaccio | vicino il ritorno di Brienza

calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 agosto 2018) CALCIOMERCATO– Ilsi prepara per l’inizio del nuovo progetto, dopo il fallimento è arrivato il presidente De Laurentiis che ha intenzione in poco tempo di portare il club in Serie A. Ma adesso bisogna ripartire dalla Serie D con l’obiettivo di conquistare subito la promozione. Nelle ultime ore contatto veramente importante di calciomercato, si avvicina sempre di più ilin attacco. Trattativa avviata per ildi Franco, la fumata bianca dovrebbe arrivare entro le prossime ore.anche il colpo in difesa, si tratta di Valerio Di Cesare. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloilildiCalcioWeb.