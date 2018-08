Calcio | Cristiano Ronaldo vince il premio per il gol più bello dell’anno

Calcio in tv : il 4K per Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo gioca in 4K. Juve-Lazio di domani passerà agli archivi come la prima partita del campionato trasmessa da Sky in questa avveniristica maniera, cioè con una risoluzione quattro volte ...

Cristiano Ronaldo - siparietto Suma-Biasin a TopCalcio24 : In particolare Sky Sport 24 sta dando grandissimo spazio alla vita, sportiva e non, del fuoriclasse portoghese. A Top Calcio 24 c'è stato un gustoso siparietto tra Mauro Suma e Fabrizio Biasin . I ...

Quanto costa avere Cristiano Ronaldo sui vari siti di 'fantaCalcio' : La quotazione stabilita da Magic , il fantacalcio della Gazzetta dello Sport ha sorpreso tutti. Assicurarsi Ronaldo nel fantacalcio rosa costa 60 fantamilioni , una cifra enorme se si pensa che il ...

Cristiano Ronaldo secondo Maldini : “colpo fantastico per il Calcio italiano” : Paolo Maldini rilascia un’intervista in cui parla della Serie A e di Cristiano Ronaldo, l’ex calciatore confessa anche l’amore che lo lega al Milan Il nuovo direttore della strategia del Milan, il leggendario Paolo Maldini, è convinto che l’acquisto da parte della Juventus di Cristiano Ronaldo rafforzerà la reputazione del calcio italiano. “È un colpo fantastico per l’immagine del calcio”, ha detto ...

CONSIGLI FANTACalcio SERIE A 2018 / 1^ giornata : il fattore Cristiano Ronaldo nelle nostre formazioni : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, le nostre dritte per la 1^ giornata. Inizia un nuovo campionato di calcio italiano, ecco chi schierare secondo noi nel primo turno(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 09:48:00 GMT)

5 buoni motivi per non puntare su Cristiano Ronaldo al fantaCalcio : Entrambi i termini cozzano contro le strategie e il mondo fanta… Caro Allegri se suo figlio avesse 10 anni in più e le chiedesse 'Papà ma lo compro o no CR7 al fanta', lei cosa risponderebbe? 5 " ...

Probabili formazioni Serie A - 1^ giornata - gli schieramenti di CalcioWeb : subito Cristiano Ronaldo - mossa a sorpresa del Napoli [FOTO] : 1/21 ...

Calciomercato 2018/2019 - i top ed i flop di CalcioWeb : Cristiano Ronaldo e Higuain colpi eccezionali - mosse di Torino - Genoa ed Udinese rischiose : Calciomercato 2018/2019, ultime ore della finestra estiva, sta per concludersi una delle sessioni più scoppiettanti. La Juventus sembra aver aumentato il distacco rispetto alle rivali ma dietro ai bianconeri è grande bagarre con Roma, Napoli, Inter e Milan pronte a dare battaglia, senza dimenticare la Lazio, reduce da una stagione veramente entusiasmante nonostante la mancata qualificazione in Champions League. Il mercato più importante è ...

Calciomercato Juventus - tutti i retroscena dell'affare Cristiano Ronaldo : ... portando il club di Torino a compiere quel definitivo salto verso una dimensione da top club europeo sorprendendo il mondo intero. Un affare, quello legato al cosiddetto "colpo del secolo", che l'...

Calcio - Serie A 2018-2019 : quanto guadagna Cristiano Ronaldo alla Juventus? Lo stipendio di CR7 : L’arrivo di Cristiano Ronaldo ha letteralmente rivoluzionato la Serie A 2018-2019, il massimo campionato italiano di Calcio si è arricchito della presenza del fenomeno portoghese considerato come uno dei migliori giocatori della storia. L’attaccante è un uomo in grado di sovvertire tutti i valori in campo, di trascinare i compagni verso i successi più importanti come ha dimostrato al Real Madrid vincendo tre Champions League ...

Cristiano Ronaldo e il FantaCalcio : 10 motivi per non prenderlo all’asta : Quest’anno la finestra estiva del calciomercato è stata monopolizzata dall’arrivo alla Juventus di Cristiano Ronaldo, considerato da molti l’acquisto del secolo. Anche l’asta del Fantacalcio non sarà poi così diversa, con i concorrenti disposti a tutti pur di accaparrarsi il fenomeno portoghese. Ma, a pochi giorni dall’inizio della Serie A, molti appassionati del celebre gioco si stanno interrogando se spendere così tanti soldi (o meglio, ...

Esclusiva CalcioWeb – Juventus - Salvatore Laiacona racconta il portiere Leonardo Loria : “un sogno giocare con Cristiano Ronaldo” - poi il futuro ed un retroscena : La Juventus continua la preparazione in vista della prossima stagione, obiettivi importanti per il club bianconero che si candida ad essere grande protagonista in campionato e Champions League. Nella giornata di ieri partita amichevole a Villar Perosa, protagonista Cristiano Ronaldo autore del gol che ha aperto le marcature, in rete anche Dybala con una doppietta e Marchisio, il portoghese ha anche procurato l’autogol del 2-0, la ...

Calcio : è il giorno dell’esordio di Cristiano Ronaldo con la Juventus. Quando inizia la partita e come seguirla in TV? : La firma, la conferenza stampa, i primi allenamenti. Ora però è arrivato il momento più importante: Cristiano Ronaldo debutta in campo con la maglia della Juventus. Il giocatore più forte al mondo oggi, a Villar Perosa, sarà sull’erba del campo piemontese per la tradizionale amichevole in famiglia tra Juventus A e Juventus B: andiamo a scoprire l’orario d’inizio della partita e come seguirla in TV. Debutto Cristiano ...

FantaCalcio - come arrivare a prendere Cristiano Ronaldo : il metodo : ... dalla psicologia di chi gioca, al fattore fantallenatore juventino, passando per chi è un fan sfregatato di quello che ad oggi è il calciatore più forte al mondo, e per chi invece prepara le prime ...