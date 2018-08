“Burioni ucciso dalle Brigate Rosse” Minacce e odio dei ‘no Vax’ | l’ennesima fake-news

caffeinamagazine

(Di martedì 28 agosto 2018) Ancora il virologo Roberto Burioni nel mirino dei no-vax. Questa volta ledi morte al medico, paladino delle vaccinazioni e difensore della scienza, sono arrivate attraverso una finta pagina dellaletter ‘Democratica’ del Partito democratico, fatta circolare sui social network. “Tornano leRosse,il virologo Roberto Burioni davanti alla sua abitazione”, è il titolo della pagina ‘’ della testa giornalistica, realizzata con un account creato per l’occasione.”Dopo i tweet in cui venne diffusa una accampata ‘solidarietà’ a Benetton da parte del medico dopo la tragedia di Genova, questa volta i vigliacchi diffusori di veleno in rete utilizzano una finta pagina del nostro giornale, Democratica”, commenta sul proprio sito la rivista del Pd.Il messaggio di Romano ...