Buon compleanno Gianluigi Gabetti | Xavier Jacobelli | Tosca…

Buon compleanno Maurizio Costanzo - Cécile Kyenge… : Buon compleanno Maurizio Costanzo, Cécile Kyenge… …Gian Franco Anedda, Eros Pagni, Giacomo Caliendo, Paolo Pininfarina, Daniele Arrigoni, Francesco Marino, Raffaele Fitto, Flavio Destro, Thiago Motta, Melania Gabbiadini, Gilad Shalit, Sergio Romano, Bojan Krkic, Damiano Valsecchi, Rossa Caputo, Jacopo Olmo Antinori… Oggi 28 agosto compiono gli anni: Glauco Ferron, ex calciatore; Gian Franco Anedda, politico, avvocato; Antonio ...

Buon compleanno Giuseppe dalla Torre - Chiara Boni - Barbara Saltamartini… : Buon compleanno Giuseppe dalla Torre, Chiara Boni, Barbara Saltamartini… …Adriano Sansa, Franco Nanni, Filippo Patroni Griffi, Bruno Tabacci, Vito de Filippo, Andrea Martella, Francesco Venditti, Alessandro Gamberini, Greta Scarano, Rey Volpato, Alessandro Sbaffo, Andrea Giovannini, Federica Testa… Oggi 27 agosto compiono gli anni: Costantino de Andreis, ex calciatore; Alessandro d’Ottavio, ex pugile; Andrea Scotti, ...

Buon compleanno Domenico Scilipoti - Giancarlo Abete - Nichi Vendola… : Buon compleanno Domenico Scilipoti, Giancarlo Abete, Nichi Vendola… …Lucio Villari, Ugo Amaldi, Alex Zanotelli, Mauro Masi, Anna Maria Rizzoli, Flavio Oreglio, Riccardo Ruggiero, Giuseppe Pancaro, Loredana Lecciso, Claudia Mannino, Macaulay Culkin, Mattia Cassani, Paolo Facchinelli, Francesca Benolli… Oggi 26 agosto compiono gli anni: Silvio Rispoli, ex calciatore; Paola Gaiotti de Biase, politica; Giuseppe Nuoto, ex calciatore; ...

Buon compleanno Mario Corso - Angelo Domenghini - Claudia Schiffer… : Buon compleanno Mario Corso, Angelo Domenghini, Claudia Schiffer… …Sean Connery, Franco Angioni, Roberto de Simone, Maria Giovanna Elmi, Adriana Poli Bortone, Rino Fisichella, Enrico Rossi, Agostino Abbagnale, Roberta Agostini, Ornella Bertorotta, Raz Degan, Nicola Ciraci, Davide Sanguinetti, Gianluca Rocchi, Alessio Villarosa, Raffaele Bianco, Annamaria Mazzetti, Costantino Ricciardi, Domenico Giannone… Oggi 25 agosto compiono ...

Buon compleanno Guido Ceronetti - Livio Caputo - Paola Pitagora… : Buon compleanno Guido Ceronetti, Livio Caputo, Paola Pitagora… …Lando Buzzanca, Max Bunker, Renzo Rossellini, Giovanni Sabbatucci, Carla Urban, Geminello Alvi, Pierfrancesco Favino, Fabio Pecchia, Fabiano Santacroce, Federico Boschi, Matteo Galvan, Ada Febbraio, Riccardo Goi… Oggi 24 agosto compiono gli anni: Renzo Suozzi, ex calciatore; Ivo Lorenzi, ex giocatore di curling, dirigente; Guido Ceronetti, poeta, filosofo, scrittore; ...

Buon compleanno Rita Pavone - Alex Britti - Demetrio Albertini… : Buon compleanno Rita Pavone, Alex Britti, Demetrio Albertini… …John Foster, Luigi Delneri, Francesco Caio, Felice Evacuo, Nicholas Crow, Brenno Placido, Andrea Traini… Oggi 23 agosto compiono gli anni: Franca Maresa, attrice; Franco Chiadoni, ex calciatore, allenatore; Matteo Piredda, politico; Elvio Bizzaro, ex cestista; Walter Mirabelli, ex calciatore; Francesco Massaro, regista, sceneggiatore; Antonio Padoa Schioppa, ...

Buon compleanno Rosa Fumetto - Dario di Vico - Giacomo Bonaventura… : Buon compleanno Rosa Fumetto, Dario di Vico, Giacomo Bonaventura… …Tiziano Treu, Cesare Ragazzi, Giada de Laurentiis, Marco Zambelli, Melissa Bartolini, Assunta Tartaglione, Simona Malpezzi, Marco Coledan, Riccardo Nuti, Gianluca Brambilla, Giuseppe Mascara, Marco Mancosu, Sara Loda, Federica Macrì, Federico Macheda, Michele Fornasier, Ruben Rampazzo… Oggi 22 agosto compiono gli anni: Elios Bonzagni, ex calciatore; Aldo ...

Buon compleanno Don Backy - Laura Morante - Usain Bolt… : Buon compleanno Don Backy, Laura Morante, Usain Bolt… …Fernanda Contri, Giancarlo Guardabassi, Enrico Maria Papes, Lino Capolicchio, Barbara Scaramucci, Paolo Vidoz, Giuseppe Bellusci, Matteo Gentili, Andrea de Nicolao… Oggi 21 agosto compiono gli anni: Marco Borrini, ex calciatore; Claudio Apollonio, ex hockeista, alpinista; Andrea Marzani, ex calciatore; Cesare Trebeschi, politico; Peppino Aldrovandi, politico; Danilo ...

Buon compleanno Carla Fracci - Arisa - Luciano de Crescenzo… : Buon compleanno Carla Fracci, Arisa, Luciano de Crescenzo… …Alice e Ellen Kessler, Enrico Letta, Anna Maria Guarnieri, Stelvio Cipriani, Calogero Antonio Mannino, Enrico Rava, Mita Medici, Laura delli Colli, Aldo Giordano, Riccardo Ferri, Giuseppe Giannini, Nico Stumpo, Elena Bandini, Viola Brambilla… Oggi 20 agosto compiono gli anni: Alice e Ellen Kessler, ballerine, cantanti; Luciano de Crescenzo, scrittore, regista, attore; ...

Buon compleanno Alessandro Matri - la dedica commovente di Federica Nargi : “sei un compagno di vita stupendo” [VIDEO] : Federica Nargi e la sua dolce dedica per il Compleanno del compagno Alessandro Matri: l’ex Velina stupisce il calciatore con un video commovente “Auguri a te amore mio che sei un compagno di vita stupendo , un padre amorevole dolce e sempre presente, a te che porti sempre il sorriso in casa, a te che affronti la vita con grande grande umiltà e semplicità ed è questa la cosa che ti contraddistingue più di tutti e che amo più di ...

Buon compleanno Alessandro Matri - Cesare Prandelli - Nanni Moretti… : Buon compleanno Alessandro Matri, Cesare Prandelli, Nanni Moretti… …Elena Cotta, Gianfranco d’Angelo, Jean-Paul Fitoussi, Bill Clinton, Dino Boffo, Elena Fissore, Francesca Comencini, Franco Lerda, Mariastella Bianchi, Mirko Casadei, Marco Materazzi, Stefano Chiodini, Marino Defendi, Lorenzo Pasqualini, Alberto Brignoli, Cristiano Lombardi… Oggi 19 agosto compiono gli anni: Mario Rigutti, astronomo, divulgatore ...

Buon compleanno Gianni Rivera - Timothy Geithner - Geppi Cucciari… : Buon compleanno Gianni Rivera, Timothy Geithner, Geppi Cucciari… …Luc Montagnier, Roman Polanski, Robert Redford, Massimo Bordin, Giulio Tremonti, Sergio Castellitto, Umberto Guidoni, Mauro Mazza, Camillo Langone, Maria Cuffaro, Dario Scannapieco, Daniele Silvestri, Antonio Giannoccaro, Esteban Cambiasso, Beatrice Borromeo, Federica Ferraro, Andrea Renzi, Vincenzo Messina, Manuela Giugliano… Oggi 18 agosto compiono gli anni: ...

Buon compleanno Mogol - Robert de Niro - Gabriella Farinon… : Buon compleanno Mogol, Robert de Niro, Gabriella Farinon… …Nelson Piquet, Sean Penn, Enzo Moavero Milanesi, Luis Alberto Orellana, Daniele Ciprì, Anna Maria Bernini, Sabrina Fanchini, Gabriele Ferro, Alex Zingerle, Angelica Moratelli… Oggi 17 agosto compiono gli anni: Giovanni Palma, ex calciatore; Lia (Alberta Alda) di Leo, attrice; Nando Angelini, attore; Giorgio del Lungo, scrittore, illustratore; Danilo Colombo, ex ...

Madonna - Buon compleanno : 60 anni/ Video - la star ringrazia i fan per gli auguri con un filmato del Met Gala : Giorno importante per Madonna, che sceglie Instagram per celebrare il suo sessantesimo compleanno. Festeggiamenti a Marrakech e messaggio della popstar(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 20:42:00 GMT)