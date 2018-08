laleggepertutti

: #Bufale su internet: che fare contro una fake news - - laleggepertutti : #Bufale su internet: che fare contro una fake news - - pieroomega : Le mamme degli imbecilli sono sempre incinta, soprattutto di quelli incapaci di fare una ricerca su internet.… - StudioSocialM : #Facebook assegna un punteggio alla tua credibilità. Attenzione alle bufale! -

(Di martedì 28 agosto 2018) Il diritto di cronaca infatti non significa anche diritto alle, alle notizie false o, per dirla in termini comuni, alle "". Il problema è diventato più scottante da quando esiste ...