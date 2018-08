Brunetta sul governo | “Fa scappare gli investitori”

blogitalia.news

(Di martedì 28 agosto 2018) «Eversivo» è l’aggettivo che Renatousa più spesso per definire ilgialloverde e le sue scelte. Lo è, per l’economista di Forza Italia, quella «miscela esplosiva per gli assetti economici e democratici del Paese, nata dopo le elezioni del 4 marzo «in cui ha vinto il centrodestra ma la Lega si è alleata con il M5s , in modo illegittimo, mettendo insieme diavolo e acqua santa, senza rispettare il voto degli elettori». Lo è l’idea di Matteo Salvini di presentarsi alle prossime elezioni europee mettendo insieme i diversi sovranismi, populismi, lepenismi del continente e «scassando l’equilibrio che da decenni ha garantito la pace ed è opera di popolari e socialdemocratici». Lo sono anche annunci come quello del ministro Giulia Bongiorno di un concorsone per 450 mila assunzioni nella Pa, «quando non ci sono né soldi né professionalità necessarie, ...