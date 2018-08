Breda Menarini vuol querelare Di Maio

Bologna - Di Maio incontra lavoratori della Bredamenarini : “Uno schiaffo produrre in Turchia - Stato pronto a intervenire” : “Se il socio non è in grado di investire, allora sarà lo Stato a farlo in questi stabilimenti”. È quanto ha promesso il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ai lavoratori e ai sindacati che ha incontrato davanti alla ex Bredamenarinibus a Bologna. “Questo stabilimento – ha ricordato – è direttamente collegato a un altro stabilimento a Avellino” e tutti e due “risentono del ...