Bratches | “Con Ecclestone la F1 non era un business”

(Di martedì 28 agosto 2018) Seandice che la F1 sta lavorando sodo per migliorare La scorsa settimana il commercial boss F1 di Liberty Media si è detto d’accordo con Fernando Alonso sul fatto che la mancanza di emozione in pista sia un grosso problema per lo sport, ma sostiene si stiano facendo parecchie cose, dopo un lungo periodo … L'articolo: “Conla F1 non era un business” MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.