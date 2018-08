Borsa | banche in difficoltà assieme a BTP e Spread su ansie per conti pubblici

Borsa di Milano in rosso frenata da utility e banche - sale lo spread : Dopo una partenza incerta, la Borsa di Milano imboccato la via del ribasso (-1,03% il Ftse Mib), frenata in particolare da utility e banche. Lo spread Btp-Bund sale di 6 punti base a 283 punti sul decennale e di 9 punti a 267 punti sul quinquennale....

Borsa di Milano in rosso frenata da utility e banche - sale lo spread : Dopo una partenza incerta, la Borsa di Milano imboccato la via del ribasso , -1,03% il Ftse Mib, , frenata in particolare da utility e banche. Lo spread Btp-Bund sale di 6 punti base a 283 punti sul ...

Lo spread si alza a quota 280 Borsa in affanno - giù le banche : Intanto in Cina la Cassa depositi e prestiti, la banca di sviluppo italiana la cui maggioranza è del ministero dell'Economia, ha firmato oggi un accordo con Intesa Sanpaolo, che prevede il ...

Lo spread e le banche frenano la Borsa : Anche oggi la Borsa di Milano è andata giù, penalizzata dallo spread e dall'agenzia Moody's che ha tagliato le stime di crescita dell'Italia; alla fine delle contrattazioni il Ftse Mib ha perso lo 0,...

Borsa MILANO chiude negativa con banche - male auto - ma balzo... : Teme che la politica fiscale del nuovo governo, meno attenta alla disciplina fiscale, inneschi reazioni negative degli investitori sulle attività italiane. ** L'indice FTSE Mib , l'AllShare chiudono ...

Le banche spingono la Borsa : Piazza Affari positiva grazie soprattutto a Saipem e ad alcune azioni del comparto banca/finanza, oltre che al parziale rimbalzo di Atlantia: il recupero del gruppo che controlla Autostrade è stato ...

Il Btp torna sotto il 3% e dà sprint a banche e Borsa : Dopo le critiche di Trump sulla politica di rialzo dei tassi intrapresa dal numero uno della banca centrale statunitense arriva, quasi inevitabile, il calo del dollaro, con il cambio EUR/USD che sale ...

Borsa : Milano sale con Europa e banche : Milano, 14 AGO - Partenza positiva per Piazza Affari, con tutte le Borse europee che provano a rimbalzare dopo la crisi turca: l'indice Ftse Mib sale dello 0,6%, con le banche che recuperano anche ...

Borsa : Milano debole con Turchia e banche : La risposta della Turchia - "I fondamentali della nostra economia sono molto forti" e per quanto riguarda la crisi della lira turca "faremo il possibile per risolvere la questione": lo ha detto il ...

Borsa Milano debole con Turchia e banche : ANSA, - Milano, 13 AGO - Prima seduta di settimana nervosa ma con un chiaro tentativo finale di contenere le perdite per Piazza Affari, sostanzialmente in linea con le altre Borse europee spaventate ...

Borsa debole con energia e banche : Ancora una chiusura di seduta in forte calo per la Borsa di Milano e ancora dovuta alla preoccupazione per i dazi, a cui oggi si è aggiunta l'impennata dello spread. Alla fine indice Ftse Mib -1,73% a ...

Borsa : Europa debole - a Milano in evidenza Mediaset - +2 - 7% - - giu' le banche : Nei prossimi giorni, inoltre, la Banca centrale del Giappone, la Federal Reserve e la Banca centrale inglese daranno le indicazioni di politica monetaria. Milano cede lo 0,3%, Parigi lo 0,29% e ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps in Borsa chiude a +5 - 8%. Torna commissione inchiesta banche (ultime notizie) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa chiude appena sotto i 2,5 euro. In rialzo tutto il settore bancario. Ultime notizie live di oggi 27 luglio 2018(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 17:29:00 GMT)

Borsa MILANO chiude negativa - bene Fca - scende Buzzi - deboli le banche : ** Sul fronte opposto strappa anche oggi MONDO TV con un balzo del 10,8%. Una trader parla di recupero dopo i minimi storici toccati il 9 luglio scorso, mentre a fine dicembre il titolo era sui ...