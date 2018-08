Borriello torna in pista | è a un passo dall’UD Ibiza

calcioweb.eu

(Di martedì 28 agosto 2018) Superato l'annus horribilis alla Spal, trascorso tra mille problemi, è tempo di ricominciare per Marco. Secondo i media italiani, infatti, l'ex bomber di Milan e Roma sarebbe vicinissimo all'UD, squadra che milita nella C spagnola. In estate era stato accostato a qualche squadra di A e B, ma l'attaccante campano avrebbe dato priorità al club isolano. La carriera diaveva ripreso vigore due stagioni fa al Cagliari, quando si rese protagonista di un ottimo campionato coronato da 16 reti; poi, l'addio brusco ai sardi e la firma con la Spal alla vigilia della prima giornata. Adesso è tempo di Spagna per il centravanti, che vuole regalarsi un tramonto di carriera dignitoso.