"Il sistema dell'obbligatorietà delle prime domeniche del mese non funziona e va superato, anche perché non tutti i siti sono uguali.A dirlo anche i direttori dei. Perciò ho voluto incontrarli per costruire una strategia più efficiente". Così su Facebook il ministro dei Beni culturali,. "Occorre più libertà -aggiunge- per stabilire le giornatenei. Giornate gratuite che non solo intendiamo mantenere ma aumentare, adattandole alle caratteristiche tipiche di territori, siti, aree archeologiche".(Di martedì 28 agosto 2018)