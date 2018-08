Bimbo muore sull' aereo | atterraggio di emergenza a Bari

Bimbo muore SULL'AEREO - TRAGEDIA SU VOLO ALITALIA/ Ultime notizie : la replica della compagnia al Sis 118 : Bimba MUORE in aereo, atterraggio a Bari del VOLO Beirut-Roma. Ultime notizie: la bambina aveva due anni ed è morta per arresto cardiaco. Inutile i tentativi dei soccorsi di rianimarla.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 20:21:00 GMT)

Bimbo ha una crisi sul volo Alitalia Beirut-Roma e muore dopo atterraggio d'emergenza a Bari : Un bambino libanese di 2 anni, che viaggiava con i genitori, è morto poco dopo l'atterraggio di emergenza che il volo Alitalia da Beirut a Roma ha compiuto a Bari per permettere i soccorsi. Alle 7 di questa mattina l'aereo è stato dirottato per l'emergenza sanitaria all'areoporto del capoluogo pugliese, ma il piccolo è morto durante il trasporto in ambulanza.

