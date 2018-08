Bimbo muore su volo Beirut-Roma | atterraggio di emergenza a Bari

Martina Franca - incidente in minimoto. Muore un Bimbo di 9 anni : E' finito contro un muretto con la sua minimoto. E' successo a Martina Franca in provincia di Taranto. Giuseppe, un bimbo di 9 anni in sella alla sua minimoto in compagnia del cuginetto di pochi mesi ...

Taranto - corsa in minimoto : muore Bimbo : 14.21 Un bambino di 9 anni è morto per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale avvenuto mentre era a bordo di una minimoto. E' accaduto in contrada Pezze Mammarelle, a quasi 15 km da Martina Franca,in provincia di Taranto. Il bimbo ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muro. A bordo della minimoto c'era anche il fratello della vittima, che è rimasto ferito ed è ricoverato nell'ospedale "Perrino"di Brindisi. Sul ...

Taranto - Bimbo di due anni muore soffocato da un acino d'uva : Tragedia a Leporano, il piccolo era in casa con i genitori: inutili i tentativi di soccorso. Venti giorni fa un altro bambini morì per lo stesso motivo in una spiaggia di Lizzano

