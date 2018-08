Bimbo di due anni muore a bordo di un volo Alitalia | crisi cardiaca fatale

Leporano - Bimbo di due anni soffoca e muore davanti ai genitori per un chicco d’uva : Improvvisa tragedia in un appartamento di Leporano, in provincia di Taranto. Il piccolo avrebbe ingoiato un chicco d'uva e sarebbe morto poco dopo. Inutili i soccorsi del 188: il bimbo, di appena due mesi, è stato trasportato in ospedale ma il suo cuore aveva già smesso di battere. Indagano i carabinieri.Continua a leggere

Meningite : a Firenze muore Bimbo di due mesi : Un bambino di due mesi, nato a Massa, è deceduto mercoledì sera all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per le conseguenze di una grave forma di Meningite. Era ricoverato da diversi giorni. Secondo quanto ricostruito con fonti mediche, la tipologia di Meningite che ha ucciso il bimbo ha origine dallo streptococco ed è stata ereditata dalla madre al momento della nascita. Pertanto non si è resa necessaria alcuna profilassi. L'articolo ...

Salemi - Bimbo di due anni cade dal balcone/ Ultime notizie Palermo - madre in casa al momento dell'incidente : Salemi, bimbo di due anni cade dal balcone: Ultime notizie Palermo, intervenuto l'elisoccorso per il trasporto in ospedale, madre in casa al momento dell'incidente(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 14:32:00 GMT)

Due madri per un Bimbo. A Sesto il "no" del Comune : Il sindaco si oppone e dice no. Una coppia di donne chiede la trascrizione all'anagrafe per la genitorialità del bambino ma il primo cittadino del Comune di Sesto sa Giovanni Roberto Di Stefano nega la firma su un atto che la sua amministrazione non vuole concedere. Un bambino con due madri? Per il sindaco non è possibile. Non nel suo Comune: "È arrivata al Comune di Sesto San Giovanni la prima richiesta di trascrizione all'anagrafe per un ...

Gran Bretagna - beve l'olio della ceretta della mamma estetista : Bimbo di due anni in coma : Bodè Galligan, un bambino di appena due anni di Southwell, nel Nottinghamshire Regno Unito, ha rischiato di perdere la vita [VIDEO]dopo aver ingerito il liquido della ceretta che la madre utilizza frequentemente per svolgere la sua professione di estetista a domicilio. La tragedia è stata sfiorata in to ad una distrazione della donna trentaquattrenne, Emily Galligan, che ha tentato di giustificarsi spiegando che l'episodio si sarebbe verificato ...

INCIDENTE STRADALE SCOZIA - MORTA DONNA E Bimbo DI 4 ANNI ITALIANI/ Ultime notizie : altri due sono gravi : SCOZIA, morti DONNA e BIMBO ITALIANI in INCIDENTE STRADALE. Scontro frontale tra auto e minibus, cinque vittime. La tragedia sulla strada A69, tra Keith e Huntly, nel Moray(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 10:56:00 GMT)

Bimbo nasce con due teste e due cervelli - i genitori disperati : «Nessuno ci aveva avvertito» : Un Bimbo è nato con due teste e due cervelli e ora sarebbe in pericolo di vita. Il piccolo di due mesi sarebbe affetto da diprosopia, una rara patologia per la quale il feto...

Verona : Fontana - Bimbo con due padri? no a utero in affitto : Roma, 19 lug. (AdnKronos) - "Penso che la necessità, per un bambino, di avere una madre e un padre sia un presupposto fondamentale e irrinunciabile. A tal fine bene fa il Comune di Verona a valutare l’opportunità di impugnare la sentenza. Dico inoltre che sarà mia intenzione combattere la pratica de

