Bimba muore sul volo Alitalia diretto a Roma Inutile l' atterraggio di emergenza a Bari

Bimba di 2 anni muore sul volo Alitalia : atterraggio d'emergenza a Bari : Crisi cardiaca per una bambina libanese a bordo di un aereo Alitalia, fatto atterrare a Bari. Inutili i primi tentativi di soccorso a bordo da parte di una infermiera

India - Bimba tolta alle suore di Madre Teresa muore per malnutrizione : Una storia finita sui giornali di tutto il mondo per il clamoroso arresto di una dipendente laica e di una suora accusate di traffico di adozioni. Secondo l'indagine avrebbero dato a famiglie Indiane ...

Dramma in casa - Bimba di due anni muore soffocata da un acino d'uva : Una bimba di due anni è morta soffocata dopo che un boccone le è andato per traverso. La tragedia si è verficata in un appartamento di Leporano in Puglia. Il piccolo è...

Thailandia - dimenticata nello scuolabus : muore Bimba di 3 anni : Tragedia in Thailandia, dove una bambina dell’asilo di 3 anni è morta dopo essere stata dimenticata in uno scuolabus nella provincia meridionale thailandese di Pattani. Il conducente del veicolo, un 23enne, è stato arrestato. La piccola è stata trovata mercoledì pomeriggio dopo che sua madre, una insegnante, era andata a prenderla e le era stato detto che la bambina non era presente. La donna e un altro insegnate hanno rintracciato ...

Carpenedolo - mamma incinta muore nel sonno/ Ultime notizie Brescia - lascia una Bimba di due anni : Carpenedolo, mamma incinta muore nel sonno: tragedia in provincia di Brescia. Ultime notizie, 33enne deceduta per arresto cardiocircolatorio: lascia una bimba di due anni(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 12:11:00 GMT)

Bimba colpita da roccia in spiaggia muore davanti a genitori : Una Bimba inglese di soli nove anni, Harriet Forster, è morta mercoledì pomeriggio in seguito ad un grave trauma cranico dopo che una roccia si è staccata dalla parete della Seaton Garth, a Staithes ...

