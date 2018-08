Bimba ha una crisi sul volo Alitalia Beirut-Roma e muore dopo atterraggio d' emergenza a

Caserta - violenze su una Bimba di 8 anni : arrestato un 67enne : Napoli, 27 ago., askanews, - Violenza sessuale aggravata nei confronti di una bimba di 8 anni. E' questa l'accusa con cui i carabinieri hanno fermato un uomo di 67 anni, a Recale, in provincia di ...

Si schianta con l’auto contro un muro. Davide Scarrone - lascia la moglie e una Bimba piccola. La causa dell’incidente è drammatica : Ennesima vittima della strada di un agosto infernale. I morti non si contano più sulle dita di due mani. Ogni sera qualcuno, per le vie delle cittadine italiane, ci rimette la vita. Attimi di distrazione, velocità sostenuta, malori fatali. E quando accade ciò non si può che restare attoniti. L’uomo è nulla: quello che si costruisce in una vita, in anni di sacrificio, rischia di svanire in un millesimo di secondo. Ed è quanto accaduto al ...

La poliziotta allatta la Bimba malnutrita di una donna arrestata. La foto virale le vale una promozione : Celeste Ayala era in servizio, quando ha udito il pianto di una bimba di sei mesi malnutrita, figlia di una donna appena arrestata, e non ha esitato a sbottonare la divisa per allattarla e placare la sua fame. La foto che immortala il gesto si è diffusa in rete, apprezzata con migliaia di like, ed è valsa una promozione alla poliziotta argentina. Cristian Ritondo, capo della polizia di Buenos Aires, ha deciso infatti di premiare la ...

Poliziotta in servizio allatta al seno una neonata/ Foto - la Bimba malnutrita continuava a piangere - poi... : Buenos Aires. Una Poliziotta, durante il servizio di sorveglianza in un ospedale pediatrico, decide di allattare una bimba malnutrita. Il collega scatta una Foto e la storia diventa virale(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 10:04:00 GMT)

Cavo giostra si stacca - grave una Bimba : Bari, 21 ago. (Adnkronos) - Una bimba di sei anni è ricoverata al Policlinico di Bari da ieri sera quando è stata colpita da un tirante delle dimensioni di un metro e mezzo, staccatosi improvvisamente, per cause in corso di accertamento, da una ruota panoramica per bambini in un parco giochi di Giov

Bari - il cavo di una giostra cede e colpisce una Bimba di 4 anni : è grave : Inizia in modo nefasto la terza settimana di agosto, solitamente scelta per trascorrere le vacanze in parchi divertimento come gli Acquapark o Gardaland. Nella giornata di ieri, infatti, c’è stata grande paura a Ravenna, dove sorge Mirabilandia: un incendio ieri pomeriggio è divampato nel parco divertimenti. Intorno alle 18, in un’area vicina al Katun – come riporta Il Resto del Carlino – sono andate a fuoco alcune ...

Cavo si stacca dalla giostra e colpisce una Bimba che passeggia con la mamma : è grave : Il Cavo di una giostra ha ceduto e ha colpito alla testa una bimba di sei anni che passeggiava con la mamma. E' successo a Giovinazzo, Bari, dove la bimba è stata ricoverata in ospedale con prognosi ...

Calabria - escursionisti travolti dalla piena del Raganello : 10 morti - tre dispersi. Grave una Bimba : Aumenta il drammatico bilancio della piena del torrente Raganello a Civita, nel Pollino, dove 10 persone hanno perso la vita. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte: si cercano ancora tre dispersi. --«La difficoltà ad avere un quadro chiaro di chi manca all'appello è dovuta al fatto che gli escursionisti erano in gruppi sparsi - ha precisati il capo della Protezione civile calabrese Carlo Tansi - sono cinque e Molte segnalazioni sono ...

Genova - crolla il ponte Morandi. 22 vittime - anche una Bimba. DIRETTA | : Sarebbe stato un cedimento strutturale a provocare il crollo di parte del viadotto . I vigili del fuoco stanno lavorando per estrarre "diverse persone" da sotto le macerie. Una decina le auto ...

Armadio cade addosso ad una Bimba di cinque anni. Arriva l'eliambulanza : MARINA DI ALTIDONA Una bambina di 5 anni è stata trasportata in elicottero all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona dopo essere stata colpita da un Armadio che le è caduto addosso. È accaduto in tarda ...