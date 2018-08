Bimba di due anni muore in aereo | atterraggio d' emergenza a Bari

Bimba di due anni muore a bordo di un volo Alitalia : crisi cardiaca fatale : Tragedia a bordo di un volo Alitalia partito da Beirut ed atteso a Roma. Una bambina di due anni, colta da una crisi cardiaca durante il volo, è morta. L'aereo è stato dirottato per...

Dramma in casa - Bimba di due anni muore soffocata da un acino d'uva : Una bimba di due anni è morta soffocata dopo che un boccone le è andato per traverso. La tragedia si è verficata in un appartamento di Leporano in Puglia. Il piccolo è...

Carpenedolo - mamma incinta muore nel sonno/ Ultime notizie Brescia - lascia una Bimba di due anni : Carpenedolo, mamma incinta muore nel sonno: tragedia in provincia di Brescia. Ultime notizie, 33enne deceduta per arresto cardiocircolatorio: lascia una bimba di due anni(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 12:11:00 GMT)

Taranto - dramma in spiaggia : Bimba di due anni ingoia acino d’uva e muore soffocata : La piccola è sfuggita per alcuni attimi al controllo dei genitori e ha ingerito un acino di uva mentre era in spiaggia. La piccola però non è riuscita ad ingoiarlo ed è diventata subito cianotica. Inutili ogni tentativo successivo di salvarla.Continua a leggere

Bimba abusata da sacerdote - disposto l’allontamento dalla famiglia della vittima e di due fratelli : È stata allontanata dalla famiglia, e insieme a lei i due fratelli, anche loro minori, la bambina di 10 anni, che la sera di lunedì scorso a Calenzano (Firenze) è stata trovata in un’auto con don Paolo Glaentzer, il parroco settantenne che per questo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale aggravata su minore. Lo ha disposto la Procura presso il Tribunale dei minori di Firenze e il provvedimento è stato notificato nel ...

Toronto - due morti e 14 feriti dopo sparatoria/ Video ultime notizie : attentato Isis? Grave Bimba di 9 anni : Toronto, due morti e 14 feriti dopo sparatoria. Video ultime notizie: attentato di matrice Isis? Fra i feriti vi sarebbe anche una bambina di 9 anni che versa in gravi condizioni(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 08:30:00 GMT)

Cane randagio entra in un giardino e azzanna al voto Bimba di due anni : Una bambina di due anni è stata morsa al volto da un Cane randagio ancora in libertà in via Impastato a Bagheria, Palermo,. L'animale che era già stato segnalato dai residenti con un balzo è riuscito ...

Maya - la Bimba siriana non ha le gambe : il padre le costruisce due protesi con le lattine : Maya, la bimba siriana non ha le gambe: il padre le costruisce due protesi con le lattine La piccola è nata senza gli arti inferiori, così come il suo papà. Attualmente si trovano in un campo di sfollati nella provincia di Idlib, dopo essere fuggiti dai bombardamenti di Aleppo. Incapaci di procurarsi delle vere protesi, […] L'articolo Maya, la bimba siriana non ha le gambe: il padre le costruisce due protesi con le lattine proviene da ...