Bimba di 2 anni muore sul volo Alitalia | atterraggio d' emergenza a Bari Iperossaluria

Bimba di due anni muore in aereo - atterraggio d'emergenza a Bari : Bimba di due anni muore in aereo, atterraggio d'emergenza a Bari La piccola, in viaggio coi genitori sul volo Beirut-Roma, ha avuto una crisi cardiaca. Una hostess ha tentato di rianimarla, poi è stato deciso di atterrare all’aeroporto pugliese per permettere al 118 di intervenire. Nonostante i soccorsi, la bambina non ce l’ha ...

Bimba di 2 anni muore sul volo Alitalia : atterraggio d'emergenza a Bari : Crisi cardiaca per una bambina libanese a bordo di un aereo Alitalia, fatto atterrare a Bari. Inutili i primi tentativi di soccorso a bordo da parte di una infermiera

Bagnino salva Bimba di 11 anni - il papà e il nonno. La mamma su Fb : 'Simone - sei il mio eroe...' : di Simone Pierini 'Sei il mio eroe figlio mio, sei un ragazzo speciale, sei il mio orgoglio. Mi raccomando sii prudente la vita è un dono prezioso' . Un post commovente, scritto dalla mamma di Simone ...

Caserta - violenze su una Bimba di 8 anni : arrestato un 67enne : Napoli, 27 ago., askanews, - Violenza sessuale aggravata nei confronti di una bimba di 8 anni. E' questa l'accusa con cui i carabinieri hanno fermato un uomo di 67 anni, a Recale, in provincia di ...

