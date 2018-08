Bimba di 2 anni muore in aereo | inutile l' intervento dei soccorsi

Blastingnews

(Di martedì 28 agosto 2018) Giunge in giornata la notizia di una bambina di appena 2che ha perso la vita mentre si trovava a bordo di un volo Alitalia. Secondo le dichiarazioni raccolte, l'stava portando la piccola a Roma per ulteriori controlli sul proprio stato di salute, già abbastanza precario, ma un malore durante il viaggio le ha stroncato la vita. A nulla è servito l'di un'infermiera della Croce Rossa che si trovava a bordo dell'al momento dell'accaduto, così come sono state inutili le manovre di rianimazione da parte dei medici del 118 accorsi a Bari, dove l'ha effettuato un atterraggio di emergenza. Attimi di paura, sia per il personale di volo che per i passeggeri, ma soprattutto per i genitori della bambina che si trovavano su quell'in sua compagnia. La bambina non è riuscita a sopravvivere a quella crisi cardiaca che l'ha strappata letteralmente alla vita ed ...