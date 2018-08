Bersani | non rottamare te stesso

Bersani : “Centrosinistra? Non si può stare sempre in cattedra - se no questa destra ce la teniamo per un bel po’” : “Non amo dire ‘ve l’avevo detto’. Mi basta che si sappia che sono più arrabbiato che stupito di quello che sta succedendo”. Sono le parole del deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, ospite di Omnibus (La7). “Il punto che abbiamo di fronte come centrosinistra” – spiega – “è questo: la saldatura tra un disagio sociale conclamato e il tema dell’immigrazione. I due fenomeni ...