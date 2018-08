Bersani ha detto a Toninelli di imparare dal Pd come si gestisce una concessione statale : "In quel centrosinistra di cui straparlano si è privatizzato liberalizzando e in tanti casi si è mantenuto un sostanziale controllo pubblico. Prima di affermare certe cose, Toninelli farebbe bene ad andare a vedere chi è l'unico ad aver rimesso mano davvero a una concessione, e come l'ha fatto". A dirlo, intervistato da 'Repubblica', è l'ex segretario del ...