Berlusconi sente Salvini

Salvini sente Berlusconi : "sconcerto e stupore" per posizione di "parte di FI" su Foa : Matteo Salvini avrebbe espresso "sconcerto e stupore" per la posizione di una "parte di Forza Italia che intende schierarsi con il Pd", domani, non partecipando al voto in commissione di Vigilanza sulla nomina di Marcello Foa alla presidenza della Rai. E' quanto si apprende da fonti vicine al segretario leghista. Dopo giorni in cui il vice premier avrebbe evitato qualsiasi contatto, Salvini e Berlusconi - si riferisce - ...

Salvini : "contro la Lega sentenza politica - non ho sentito Berlusconi" : La sentenza della Cassazione che ha ordinato il sequestro dei conti della Lega, ovunque siano, è una sentenza politica. Così Matteo Salvini il giorno dopo la pronuncia degli ermellini che hanno "ratificato" la decisione del tribunale di Genova.L'ammontare della truffa allo Stato che i magistrati contestano alla Lega della gestione Bossi-Belsito (l'ex tesoriere) è di 49 milioni di euro."Non ho sentito Berlusconi. E' evidente che c'è qualche ...

Compravendita senatori - Cassazione "confermare prescrizione Berlusconi"/ Richiesta pg : sentenza in serata : Compravendita senatori, Cassazione "confermare prescrizione Berlusconi": la vicenda risale al 2007 per i 3 milioni di euro dati a De Gregorio per passare a Forza Italia(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 14:48:00 GMT)

Pier Silvio Berlusconi sul Milan : "La sentenza Uefa? Dispiace - ma non è colpa nostra" : Il Milan non ha avuto sconti dall'Uefa , anzi l' Adjucatory Chamber di Nyon ha usato la mano pesantissima nei confronti del Milan per la violazione del fair play finanziario per il triennio 2014-17. ...