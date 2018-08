Benzina e diesel | prezzi in rialzo

Prezzi Benzina - diesel e gpl : sostanziale calma per 3 settimane : Nelle ultime tre settimane i listini dei Prezzi dei carburanti sono rimasti sostanzialmente invariati, salvo qualche movimento sul Gpl. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, rispetto al 3 agosto Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i Prezzi consigliati di benzina e gasolio. Quanto al Gpl, si registrano rialzi di un cent al litro per Q8, IP e Italiana Petroli e di 2 cent per Tamoil. Ecco le medie dei Prezzi praticati ...

Benzina e diesel - occhio alle truffe : un distributore su cinque è irregolare : Dei 1.379 distributori stradali di carburante controllati dalla Guardia di Finanza, ben 330 non sono risultati a norma. Tra...

Benzina e diesel - cosa aspettarsi a breve termine e come risparmiare e ulteriori - : Basta poco per fare buona economia. come risparmiare Benzina guidando in autostrada Quando sei in autostrada ci sono alcune cose da non trascurare, come il rapporto tra la velocità impiegata e il ...

Benzina e diesel - cosa aspettarsi a breve termine e come risparmiare - : Basta poco per fare buona economia. come risparmiare Benzina guidando in autostrada Quando sei in autostrada ci sono alcune cose da non trascurare, come il rapporto tra la velocità impiegata e il ...

Benzina e diesel - cosa aspettarsi a breve termine - : Basta poco per fare buona economia. Come risparmiare Benzina guidando in autostrada Quando sei in autostrada ci sono alcune cose da non trascurare, come il rapporto tra la velocità impiegata e il ...

Benzina e diesel - cosa aspettarsi a breve tempo - : Basta poco per fare buona economia. Come risparmiare Benzina guidando in autostrada Quando sei in autostrada ci sono alcune cose da non trascurare, come il rapporto tra la velocità impiegata e il ...

Benzina e diesel - cosa ci aspetta a breve tempo - : Basta poco per fare buona economia. Come risparmiare Benzina guidando in autostrada Quando sei in autostrada ci sono alcune cose da non trascurare, come il rapporto tra la velocità impiegata e il ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : calma sui listini : Prosegue la calma sui listini dei Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa: ecco le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,633 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,614), diesel a 1,505 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,487); benzina servito a ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : permane la calma sulla rete carburanti : Prosegue la fase di calma sui listini dei Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Ecco le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,633 euro/litro (+1 millesimo, pompe bianche 1,614), diesel a 1,505 euro/litro (+1, pompe bianche 1,488). benzina servito ...

Diesel addio per la CR-V : ora solo Benzina e ibrido : Non basta più essere uno degli sport utility vehicle più venduti al mondo , ma non Italia, . Honda ha deciso di rinnovare il CR-V introducendo migliorie tecniche, il moderno da 1,5 litri a benzina e di proporre, il prossimo anno, l'ibrido che subentra al

Prezzi Benzina - diesel e gpl : torna la calma sulla rete carburanti : Dopo il rialzo deciso ieri da Tamoil, torna la calma sui listini dei Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Ecco le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,632 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,613), diesel a 1,504 euro/litro (invariato, pompe ...

Benzina e diesel - tornano i rialzi : tornano a salire i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa , dopo il rialzo messo a segno giovedì scorso da Q8, mentre le quotazioni dei prodotti raffinati, dopo cinque sessioni al rialzo, hanno ...

Benzina - diesel e gpl : i prezzi tornano a salire : Dopo il rialzo messo a segno giovedì scorso da Q8, tornano a salire i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di Benzina e gasolio. Ecco le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : calma piatta sulla rete carburanti : calma sulla rete carburanti nazionale: fermi i Prezzi raccomandati. Sul territorio Prezzi praticati all’insegna di una sostanziale stabilità. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,629 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,630 a 1,644 euro/litro ...