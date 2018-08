Beach soccer | Superfinal Euroleague 2018 | gli Azzurri puntano al titolo sulla sabbia di

oasport

: #Beachsoccer Gli Azzurri si proiettano alla Superfinal di Euroleague 2018 con fiducia e voglia di far bene - OA_Sport : #Beachsoccer Gli Azzurri si proiettano alla Superfinal di Euroleague 2018 con fiducia e voglia di far bene - footbal30991719 : RT @LegaDilettanti: ?????? Dal 6 al 9 settembre l'Italia diventa capitale europea del #BeachSoccer! ?? Ad #Alghero la Superfinal & Promotion… - Zcfnews : Nazionale Beach Soccer, ad Alghero la Superfinal di Euroleague: Azzurri nel gruppo con Russia, Ucraina e Bielorussia -

(Di martedì 28 agosto 2018) La Nazionale italiana disi ritrova in vista delladi. Reduce dal terzo posto dell’anno scorso a Terracina, la truppa del Bel Paese ci riprova, cercando di ritrovare la vittoria assoluta a 13 anni dall’unico trionfo del 2005. L’appuntamento è fissato sul lungomare Barcellona di Alghero che da giovedì 6 a domenica 9 settembre sarà teatro dell’evento. Il torneo sarà importante anche per ottenere 6 pass per i Giochi Olimpici Europei in programma nel 2019 a Minsk. Un’Italia è giunta settima nelle qualificazioni, superando la Germania nella prima tappa di Baku e cogliendo il risultato pieno nel secondo appuntamento di Minsk contro la Polonia e la Turchia. Glisono stati inseriti nello stesso raggruppamento dei campioni d’Europa in carica della Russia, dell’Ucraina e della Bielorussia. La Nazionale farà il suo ...