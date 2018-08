Basta emergenze | il Governo del cambiamento deve attuare un piano strategico di sviluppo

Ponte Morandi - Toninelli : ' Basta inseguire le emergenze - serve manutenzione' : 'Ecco gli effetti dell'azione politica del governo del cambiamento. Dopo quasi 20 anni dalla privatizzazione, dopo 20 anni di segreti e di omissis, Autostrade per l'Italia dice improvvisamente di ...

Toninelli : «Rivedere le concessioni Basta emergenze - piano per l'Italia» : ... Autostrade pubblica on line la convenzione con il ministero dei Trasporti Per il ministro la pubblicazione da parte di Autostrade della convenzione è uno degli 'effetti dell'azione politica del ...